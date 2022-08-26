Проблемные вопросы участников СЭЗ обсудили в МИИР РК

В рамках проекта «Ашықсағаталаңы» в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК с участием председателя Комитета индустриального развития Ильяса Оспанова и представителей специальных экономических зон состоялась встреча.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы участников СЭЗ и пути их решения.

Также для обсуждения были представлены предлагаемые новые меры по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон, которые включают в себя дифференцированный подход предоставления налоговых и таможенных льгот, подтверждение финансового обеспечения потенциальными участниками СЭЗ на первоначальном этапе, дебюрократизацию процедур расширения перечня приоритетных видов деятельности, а также комбинированный льготный режим.

«Представители управляющих компаний и бизнеса в целом поддержали озвученные предложения. По итогам встречи мы приняли решение о совместной доработке представленных предложений», ¬ резюмировал председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов.