Проблему низких зарплат педагогов в сфере соцзащиты подняла депутат Аккужина

Образование
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Венера Баталова
корреспондент

По ее словам, текучесть кадров напрямую сказывается на качестве предоставляемых услуг детям с особыми потребностями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила в своем депутатском запросе Бибигуль Аккужина, психологи, дефектологи, логопеды и воспитатели, работающие в сфере социальной защиты, получают зарплату ниже, чем их коллеги из школ, хотя работают они с детьми с инвалидностью, передает Kazpravda.kz

По ее словам, причина - в том, что в правилах для них не предусмотрена возможность пройти аттестацию, как для других педагогов или соцработников, что в конечном итоге повлияло бы на повышение зарплаты. Как следствие - снижение профессиональной мотивации и текучесть кадров в более высокооплачиваемую сферу образования.

Это напрямую сказывается на качестве предоставляемых услуг детям с особыми потребностями, которым требуется индивидуальный подход и внимание, отметила Бибигуль Аккужина.

«Отсутствие системы аттестации для педагогов в учреждениях социальной защиты — это не только недостаток стимулирования профессионального роста, но и угроза качеству работы с детьми, которые нуждаются в особом внимании. Введение аттестации даст возможность объективно оценить квалификацию специалистов, что, в свою очередь, повлияет на повышение их заработной платы и улучшение условий труда.

Необходимость в такой аттестации особенно актуальна, учитывая разницу в заработных платах. Например, педагог-психолог в образовательных учреждениях получает 247 тысяч тенге, в то время как в учреждениях социальной защиты его зарплата составляет 187 тысяч тенге. Такой разрыв в оплате труда способствует снижению профессионального интереса и ограничивает возможности для повышения квалификации специалистов», – подчеркнула сенатор.

Предложение депутата – изменить правила с тем, чтобы позволить внедрить систему аттестации для педагогов в сфере социальной защиты. Она считает, что аттестация специалистов социальной защиты не только повысит их профессиональную мотивацию, но и улучшит качество образовательных и социальных услуг, предоставляемых детям с особыми потребностями.

#проблема #зарплата #соцзащита #педагоги

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