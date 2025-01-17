Проблемы водного сектора Казахстана связаны с кадровым дефицитом – ученый

15 января 2025 года на саммите в Абу-Даби президент Казахстана выступил с важным посланием, затронув вопросы устойчивого развития, изменения климата и нехватки воды – проблем, которые стоят особенно остро для Центральной Азии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам профессора Института управления Академии государственного управления при Президенте РК Армана Нурмаганбетова, они активно занимаются изучением проблем, о которых говорил президент в своем выступлении, сообщает Kazpravda.kz

«Институт управления Академии в рамках учебных дисциплин и научно-исследовательской работы магистрантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава проводит анализ и разработку решений, направленных на преодоление текущих вызовов. Одной из наиболее актуальных тем является нехватка частных инвестиций в развитие водной инфраструктуры Центральной Азии. В ходе исследования, проведенного в рамках Института управления, были проанализированы результаты экономического развития стран Центральной Азии в период с 2000 по 2021 год. Особое внимание уделено воздействию Афганистана на обеспечение водными ресурсами стран, находящихся в низовьях реки Амударьи. Исследования показали, что в странах региона инвестиции в водно-энергетический сектор в основном поступают из государственных источников, что ограничивает возможности развития водной инфраструктуры. В связи с этим предложены практические рекомендации, направленные на изменение ситуации, включая стимулирование привлечения частных инвесторов и повышение инвестиционной привлекательности сектора водного хозяйства в Центральной Азии», – сказал профессор.

Ученый отметил, что одной из ключевых проблем водного сектора Казахстана является кадровый дефицит.

«Проблемы водного сектора Казахстана, как показало исследование, связаны не только с отсутствием достаточных инвестиций в физическую инфраструктуру, но и с кадровым дефицитом в данной области. В связи с этим, Академия государственного управления активно участвует в проекте Erasmus+ по водной дипломатии и управлению водными ресурсами. В проекте, который объединяет 12 вузов-партнеров, участвуют университеты из 5 стран Центральной Азии. Основной целью проекта является разработка образовательной программы, направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере управления водными ресурсами и водной дипломатии, что особенно актуально в условиях кризиса, связанного с изменением климата в Центральной Азии. В рамках проекта также рассматриваются важнейшие вопросы использования трансграничных водных ресурсов, строительства гидроэлектростанций и других аспектов водной энергетики, которые были затронуты президентом в своем докладе», – продолжил Арман Сейпилович.

Следующим важным направлением исследований Института управления Академии является развитие зеленой экономики, целью которой является снижение углеродного следа в различных секторах экономики. В рамках учебной и научной работы магистрантов, докторантов и преподавателей Института активно разрабатываются проекты и диссертации, посвященные «зеленому» строительству, эко-предпринимательству, достижению целей устойчивого развития и других важных аспектах экологии и экономики.