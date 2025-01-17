Проблемы водного сектора Казахстана связаны с кадровым дефицитом – ученый

Мнения,Водное хозяйство
226

15 января 2025 года на саммите в Абу-Даби президент Казахстана выступил с важным посланием, затронув вопросы устойчивого развития, изменения климата и нехватки воды – проблем, которые стоят особенно остро для Центральной Азии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам профессора Института управления Академии государственного управления при Президенте РК Армана Нурмаганбетова, они активно занимаются изучением проблем, о которых говорил президент в своем выступлении, сообщает Kazpravda.kz

«Институт управления Академии в рамках учебных дисциплин и научно-исследовательской работы магистрантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава проводит анализ и разработку решений, направленных на преодоление текущих вызовов. Одной из наиболее актуальных тем является нехватка частных инвестиций в развитие водной инфраструктуры Центральной Азии. В ходе исследования, проведенного в рамках Института управления, были проанализированы результаты экономического развития стран Центральной Азии в период с 2000 по 2021 год.

Особое внимание уделено воздействию Афганистана на обеспечение водными ресурсами стран, находящихся в низовьях реки Амударьи. Исследования показали, что в странах региона инвестиции в водно-энергетический сектор в основном поступают из государственных источников, что ограничивает возможности развития водной инфраструктуры. В связи с этим предложены практические рекомендации, направленные на изменение ситуации, включая стимулирование привлечения частных инвесторов и повышение инвестиционной привлекательности сектора водного хозяйства в Центральной Азии», – сказал профессор.

Ученый отметил, что одной из ключевых проблем водного сектора Казахстана является кадровый дефицит.

«Проблемы водного сектора Казахстана, как показало исследование, связаны не только с отсутствием достаточных инвестиций в физическую инфраструктуру, но и с кадровым дефицитом в данной области. В связи с этим, Академия государственного управления активно участвует в проекте Erasmus+ по водной дипломатии и управлению водными ресурсами. В проекте, который объединяет 12 вузов-партнеров, участвуют университеты из 5 стран Центральной Азии.

Основной целью проекта является разработка образовательной программы, направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере управления водными ресурсами и водной дипломатии, что особенно актуально в условиях кризиса, связанного с изменением климата в Центральной Азии. В рамках проекта также рассматриваются важнейшие вопросы использования трансграничных водных ресурсов, строительства гидроэлектростанций и других аспектов водной энергетики, которые были затронуты президентом в своем докладе», – продолжил Арман Сейпилович.

Следующим важным направлением исследований Института управления Академии является развитие зеленой экономики, целью которой является снижение углеродного следа в различных секторах экономики. В рамках учебной и научной работы магистрантов, докторантов и преподавателей Института активно разрабатываются проекты и диссертации, посвященные «зеленому» строительству, эко-предпринимательству, достижению целей устойчивого развития и других важных аспектах экологии и экономики.

«Выступление президента на саммите в Абу-Даби было ярким примером того, как важнейшие проблемы, волнующие экономистов и граждан, могут быть решены комплексным подходом, объединяющим усилия государства, науки и образования. Тезисы президента подтверждают, что исследовательская и образовательная деятельность Академии государственного управления направлена в правильное русло и отвечает на вызовы времени. Академия продолжает развивать направления, которые способствуют решению насущных проблем в области устойчивого развития, экологии, водных ресурсов и «зеленой» экономики», – отметил профессор.

 

#проблемы #вода #мнение #ученый #Арман Нурмаганбетов

Популярное

Все
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Оперативно, грамотно и честно!
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Определены самые популярные у туристов регионы
Их породнило печатное слово
Баланс строгих норм и морали
Учиться с удовольствием
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США
Батареи дождались тепла
Так комфортнее и интереснее жить
Ключ к душе человека
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр
Экоотели уже на подходе
Школьники Астаны получат дипломы по рабочим специальностям
Бахыт и его команда
Совсем не розовые пони
В память об Алие
Лучшие инвестиции –  в комфортное детство
Модульное жилье для военнослужащих
Вставай на лед!
Закон Республики Казахстан
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
На языке текста и рисунка
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Чтобы не потерять себя
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»
Дело Шерзата Болата: расследование не окончено
Через «социальный кошелек» медики выдают бесплатные лекарства
Триумф на родине Болливуда
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
Хранитель вечной любви
Цена на золото снова подскочила
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Любое новое единое окно - как спасительный круг: эксперт о …
Массовый замор рыбы обнаружили на водоканале Баксай
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дво…
Миссия – выстраивать мосты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]