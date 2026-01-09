Костанайская область постепенно становится одним из лидеров в цифро­вой трансформации страны. Здесь внедряются решения в агропромышленном комплексе, промышленности, здравоохранении, образовании и сфере связи, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Эти прак­тические результаты обсудили за круглым столом «Цифро­вое государство: региональный аспект» находящиеся в регионе депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Amanat» Альберт­ Рау, Екатерина Смышляева и Еркин Абил.

Открывая дискуссию, заместитель председателя Мажилиса Альберт Рау обратил внимание на то, что Казахстан сегодня занимает лидирующие позиции в мире по уровню цифровизации.

– Цифровизация сегодня – это не эксперимент и не ведомственный проект, а стратегический государственный курс. В прошлом году Мажилис принял закон об искусственном интеллекте, который заложил основы ответственного и безопасного использования ИИ-технологий. Параллельно завершается работа над Цифровым кодексом, систематизирующим нормы в сфере данных, цифровых платформ, сервисов и умных регионов. Как сказал Глава государства

Касым-Жомарт Токаев в своем программном интервью, Казах­стан должен стать цифровой державой, поскольку в новой технологической эпохе это воп­рос нашего общего выживания. Поэтому Президент и объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта, – отметил вице-спикер Мажилиса.

Отдельный акцент был сделан на цифровизации здравоохранения. Депутаты посетили городскую поликлинику, где на прак­тике ознакомились с работой цифровых инструментов.

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, ключевая задача государства – сделать так, чтобы эффект от цифровизации ощущался в каж­дом городе и каждом селе.

– Мы сознательно смотрим не показательные объекты, а обычные городские поликлиники и небольшие моногорода. Именно здесь видно, как цифровые решения реально работают, где они упрощают жизнь врачей и пациентов, а где требуют донастройки, – подчеркнула она.

В ходе встреч жители региона поднимали вопросы качества Интернета, цифровых сервисов в сельских территориях, подготовки IT-кадров, внедрения телемедицины и технологий умных городов. Все предложения были зафиксированы и приняты в дальнейшую проработку.

Приоритеты социальной политики, обозначенные Президентом, обсудил сенатор Султан Дюсембинов в Сарканском районе области Жетысу. Здесь он ознакомился с состоянием медицинской инфраструктуры и реализацией проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. В селе Абай сенатор посетил блочно-модульный медицинский пункт и ознакомился с условиями оказания первичной медико-санитарной помощи населению. В ходе встречи с медицинскими работниками были обсуждены вопросы повышения качества и доступности медицинских услуг, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения и кадрового обеспечения отрасли. Султан Дюсембинов подчеркнул, что развитие сельской медицины является ключевым элементом социальной политики государства и находится в числе приоритетов, обозначенных Главой государства.

По итогам поездки Султан Дюсембинов подчеркнул, что поднятые в ходе встреч вопросы будут учтены в дальнейшей законодательной работе и направлены на укрепление социальной устойчивости, повышение качества жизни населения и развитие экономического потенциала региона.

Депутаты Сената Парламента Али Бектаев, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев в ходе рабочей поездки посетили Мактааральский и Жетысайский районы Туркестанской области. Парламентарии провели встречи с населением и ознакомились с деятельностью ряда социально значимых и инфраструктурных объектов. Работа в регионе была выстроена с учетом подходов, обозначенных Главой государства в недавнем интервью газете «Turkistan». Президент подчерк­нул важность содержательного регионального развития и прак­тической отдачи реализуемых проектов – от инвестиционных инициатив до социальных программ, которые должны напрямую отражаться на повышении качества жизни граждан.

В связи с этим сенаторы уделили внимание как крупным инвестиционным проектам, так и воп­росам базовой инфраструктуры и социальной сферы, напрямую затрагивающим повседневные потребности населения. Также они ознакомились с состоянием систем водоснабжения в населенных пунктах Мактааральского района. Несмотря на стопроцентное обеспечение жителей централизованной питьевой водой, в ряде сел сохраняется необходимость обновления изношенных сетей.

Приоритеты развития сельского хозяйства, обозначенные Президентом, обсудили сенаторы Алибек Наутиев и Сагындык Лукпанов в Атырауской области. В ходе встреч депутаты проинформировали о работе Сената за прошлый год, рассказали о принятых законах, а также ключевых направлениях парламентской деятельности. Особое внимание было уделено тезисам, озвученным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в интервью газете «Turkistan». Президент подчеркнул необходимость повышения эффективности финансирования сельскохозяйственной отрасли, усиления работы в сфере животноводства, а также дальнейшего развития кооперации.

Встречу с руководителями банков второго уровня, микрофинансовых организаций и страховых компаний в здании Национального банка провели в Актобе заместитель председателя Мажилиса, депутат от фракции партии «Ақ жол» Дания Еспаева и депутат Мажилиса от фракции партии «Amanat» Казыбек Алишев.

В ходе встречи Дания Еспаева разъяснила представителям банков и финансового сектора основные нововведения в рамках нового закона о банках. Принятый по поручению Главы государства, он направлен на повышение роли банковского сектора в финансировании экономики, повышении конкуренции, а также продвижении финтеха и либерализации оборота цифровых активов.

– Депутатами внесены поправки по первичному открытию счетов после биометрической идентификации, ограничение на получение кредитов в нескольких банках одновременно, контроль кредитных заявок через Антифрод-­центр, ускоренная внесудебная процедура банкротства для граждан с долгом до 1 600 МРП, продление моратория на продажу долгов коллекторским агентствам до 1 мая 2027 года, а также создание платформы для коллективного урегулирования долгов и стратегического крипторезерва, – пояс­нила Дания Еспаева.

Депутаты также ознакомили участников встречи с инициированным депутатами законом по вопросам гражданско-правовой­ ответственности владельцев транс­портных средств. Здесь инициативы парламентариев направлены на увеличение страховых сумм, подлежащих выплате при причинении ущерба жизни, здоровью или имуществу потерпевших при ДТП. С представителями страховых компаний депутаты обсудили вопрос введения обязательного страхования жилищ от стихийных бедствий.

В городе Талгаре Алматинской области строительство магистрального водовода, начатое четыре года назад, до сих пор не завершено. В связи с этим депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Amanat» Максим Рожин и Данияр Каскарауов специально посетили город, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Проект магистрального водораспределительного сооружения должен стать основной системой подачи воды в Талгар. После его ввода в эксплуатацию нагрузка на изношенные водопроводные сети и устаревшую инфраструктуру должна была снизиться, а город – получить стабильное и достаточное водоснабжение. Однако из-за незавершенного строительства Талгар по-прежнему зависит от старой системы водоснабжения.

По словам члена фракции партии «Amanat» Максима Рожина, строительство нового водораспределительного объекта было начато четыре года назад, однако из-за отсутствия полного финансирования работы не завершены в установленные сроки. Депутаты Мажилиса заявили, что будут держать строительство магистрального водораспределительного сооружения под постоянным контролем, рассматривая его как социально значимый и стратегический проект.