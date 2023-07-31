Прочь руки от детей!

Напомним, от рук предполагаемого убийцы-рецидивиста погибла пятилетняя малышка в Туркестанской области. А в Алматы в убийстве семилетней девочки подозревают мачеху: ребенку были нанесены увечья, несовместимые с жизнью. Самое прискорбное в обоих случаях то, что трагедии можно было избежать, если бы люди, на чьи плечи возложена ответственность за защиту граждан, проявили бы должную бдительность и не проигнорировали первые тревожные звоночки.

В случае с убийством ребенка в Туркестанской области вопросы сразу же появились к службе пробации, да и правосудию в целом. Дело в том, что в 2006-м подозреваемого в преступлении уже отправляли за решетку за убийство, а в мае 2023 года он напал на своего собутыльника с топором, но обошлось без жертв. И именно поэтому судья Сары­агашского района приговорил его только к ограничению свободы на три года.

По последним данным, судью освободили от занимаемой долж­ности, но что это даст семье погибшего ребенка? Это и есть вопрос ответственности и компетенции должностных лиц. И уже в масштабах страны. Глава государства поручил Министерству внутренних дел и Генпрокуратуре тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Убийство семилетней Карины в Алматы – еще одна трагедия последних недель. По словам соседей семьи, девочка часто подвергалась побоям не только со стороны жестокой мачехи, но и родного отца. Известно, что биологическая мать оставила Карину, когда ей не исполнилось и года. Воспитанием девочки занималась бабушка, а несколько месяцев назад ребенка забрали отец и мачеха.

Неравнодушные соседи замечали, что девочка ходит в синяках и ссадинах, и неоднократно вызывали полицию, однако те не оказали должной помощи беззащитному ребенку. А ведь скольких трагедий можно было бы избежать, если бы каждый на своем месте занимался своим делом!

Взволновавшие общественность случаи привели к тому, что в социальных сетях казахстанцы призывают Правительство и Президента вернуть смертную казнь, которая была официально отменена в декабре 2021 года, а до этого на нее длительное время был наложен мораторий. Тем временем жители поселка Жибек жолы, где была убита пятилетняя малышка, пытались совершить самосуд…

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева считает, что произошедшее – страшные свидетельства отсутствия системы профилактики на местах. В социальных сетях она опубликовала пост, где рассказала, что каждый день совершается шесть прес­туплений в отношении детей. И в 70% случаев это последствия вовремя не оказанной помощи и отсутствие профилактической работы.

По ее словам, для того чтобы системно исправить ситуацию, сейчас с госорганами идет работа над созданием инфраструктуры и инструментов профилактики нарушения прав детей, а именно – над законодательным закреплением и расширением функций по координации работы с семьей структур Минис­терства труда и социальной защиты населения и управлений социальной защиты в акиматах. Эти управления посредством центров поддерж­ки семьи и мобильных групп должны будут работать в тесной связке с участковыми, без бумажной волокиты и оформлений оперативно реагировать на информацию и в случае необходимос­ти организовывать адресную комплексную помощь гражданам, семьям, детям, привлекая все необходимые профильные службы и управления.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане пояснила, почему это важно. Сейчас в структуре акиматов нет координирующего управления, ответственного за организацию профилактики, за своевременную работу с семьей и детьми. В законе есть норма о медико-социальном учете, которая как раз предусматривает выявление и организацию помощи семьям, детям, находящимся в тяжелых жизненных ситуациях, нуждаю­щимся в помощи. Однако ответственный за это госорган до сих пор не определен, и поэтому закон не работает.

По словам Динары Закиевой, сейчас идет работа над законодательным закреплением мобильных групп по выявлению семей и детей в неблагополучных условиях жизни, нуждающихся в экстренной помощи. Решается вопрос и об организации им помощи: это оперативное взаимодействие участковых, центров поддержки семьи и управлений акимата. Назрела острая необходимость открытия центров поддержки семьи в 152 районах страны. К слову, сейчас такие центры есть только в 78 районах из 220.

В ближайших планах, по словам детского омбудсмена, – создание единого государственного анонимного телефона доверия⁄контакт-центра помощи детям, женщинам, семьям. А также интеграция электронной социальной карты с банком данных МВД РК по состоящим на учете неблагополучным семьям с возможностью для сотрудников органов внутренних дел вносить информацию, дополнения, корректировки в сведения о положении детей, семей в трудных жизненных ситуациях, нуждающихся во внимании ответственных структур акимата.

– Во время расследований преступлений в 60% случаев оказывается, что кто-то слышал и знал, что происходит с ребенком, в семье, но не сообщал, так как боялся или не хотел вмешиваться. – продолжает Динара Закиева. – Конечно, все случаи и сообщения должны проверяться госорганами. Будут и ложные вызовы. Но лучше лишний раз проверить и в случае необходимости взять на контроль или оказать помощь. Очень больно от осознания того, что девочек не вернешь, что можно было это предотвратить. Я обратилась в уполномоченные органы, подняв вопрос об ответственности сотрудников, которые должны были вовремя сообщить и отреа­гировать. Выражаю соболезнования родным и близким девочек. Надеюсь, что уже в скором времени мы сможем внедрить вышеперечисленные решения и увидеть положительные изменения, и наши дети будут жить в безо­пасности!

В настоящее время прорабатывается пакет изменений в законодательство касательно вопросов безопасности детей и, что очень важно, неотвратимости наказания. Как следует из печального опыта, 30% дел закрывается за примирением сторон, что впоследствии часто ведет к более тяжелым последствиям.