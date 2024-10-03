Продвигать идею ответственного родительства предложил президент

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Об этом он заявил на форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев предложил развернуть в стране общественную кампанию, направленную на продвижение идеи ответственного родительства.

«Поручаю уполномоченным госорганам принять действенные меры для всестороннего обеспечения безопасности подрастающего поколения. Надо популяризировать среди детей и подростков наших реальных героев. Прекрасный пример в этом плане – недавний грандиозный успех наших шахматисток на Всемирной олимпиаде», – уточнил он.

Глава государства отметил, что казахстанские дети получают награды высшего достоинства на олимпиадах по математике, физике и другим предметам и поручил поддерживать талантливых детей, поощрять их преподавателей.