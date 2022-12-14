Проект информационной доктрины разработали в Казахстане

Министерство информации и общественного развития приглашает казахстанцев принять участие в обсуждении документа.

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Министерство информации и общественного развития РК сообщило о размещении на интернет-портале «Открытые НПА» проекта постановления Правительства РК «О проекте Указа президента РК «Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz.

В этой связи, для разработки и принятия полноценного и комплексного документа министерство приглашает казахстанцев принять участие в его обсуждении.

Кроме того, планируется рассмотрение проекта на различных дискуссионных площадках, экспертных заседаниях и в средствах массовой информации.

Анонсы планируемых обсуждений будут заблаговременно размещаться на официальном сайте Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, добавили в пресс-службе.