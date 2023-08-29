Проект "JOLTAP": первые модульные пункты открыли в Астане

Участником проекта может стать каждый, все инструменты проекта совершенно бесплатны.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В Астане в рамках социального проекта «JOLTAP» состоялось открытие модульных пунктов «Баршаға Мүмкіндік». Жители столицы и все желающие уже сегодня могут получить бесплатные консультации по мерам господдержки, пройти обучение по рабочим специальностям, найти работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В рамках проекта горожане получат доступ к таким инструментам, как Telegram-бот «JUMYS TAP» с актуальными рабочими вакансиями города, могут пройти краткосрочное обучение по рабочим специальностям по требованиям и стандартам лидеров отраслей, по цифровым навыкам (специальности для фриланса) и программам микрокредитования для открытия малого бизнеса.

Всего в рамках проекта «JOLTAP» в столице будут работать 10 модульных пунктов «Баршаға Мүмкіндік». Первые 5 модульных пунктов приступили к работе по следующим адресам:

- Дворец «Жастар» пр. Республики, 34;

- ТРЦ «Ailand», шоссе Коргалжын, 2;

- ТД «Встреча» пр. Абылай хана, 31;

- ТРЦ «Азия Парк» пр. Кабанбай батыра, 21;

- ТЦ «Tулпар» ул. Ш.Валиханова, 24.

Модульные пункты открыты для посетителей ежедневно с 10.00 до 20.00.

Проект реализован при поддержке акимата столицы и ряда заинтересованных госорганов, со-оператором проекта выступил Общественный Фонд «Жаңа Мүмкіндік». Все модульные пункты предоставлены Фондом «Халық».

В проект вовлечены представители крупного бизнеса и лидеры отраслей в сферах общественного питания, торговли, строительства, транспорта и сферы услуг. В их числе BI Group, Magnum, Marwin, Shaurma Food и др.

Проект «JOLTAP» реализуется во исполнение поручений главы государства о необходимости проактивной и упреждающей социальной политики с акцентом на создание продуктивных рабочих мест. Инструменты проекта в целом являются эффективным дополнением текущих социальных реформ, отметили в акимате.