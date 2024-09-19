Проект OQU набирает волонтеров в преподавательский состав

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Проект OQU — это некоммерческая организация, созданная учеником Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ ФМН) города Астана Елнаром Салпековым, с миссией поддержки талантливых детей из малообеспеченных семей, детских домов и сельской местности. OQU стремится помочь детям раскрыть свой потенциал, предоставляя доступ к качественному образованию, и делая селективные школы нашей страны более инклюзивными

OQU стартовал полтора года назад и уже привлек гранты на сумму более 3 млн долларов США. В первом наборе начинали подготовку 300 учеников, из которых 91 человек поступил в эти престижные учебные заведения. Сегодня проект охватывает крупнейшие школы Казахстана, такие как РФМШ, БИЛ, iQanat и другие. OQU также расширил свою деятельность за пределы Казахстана, начав работу в Узбекистане и Кыргызстане. В ближайших планах — расширение на другие страны Центральной Азии в 2024-2025 учебном году.

Деятельность проекта подкреплена поддержкой крупных партнеров, таких как фонд развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust»и проект «Плюс один». В рамках этого сотрудничества OQU уже около 80 детей получили устройства, а в ближайшее время будет передано еще 170 ноутбуков в рамках соглашения с фондом «Samruk-Kazyna» и партией Respublica. Организация также выделила транспортные гранты на сумму 1,5 миллиона тенге, что позволило детям из отдаленных районов приехать на экзамены.

В 2024 году планируется привлечь 4 000 учеников и около 2 000 волонтеров для обеспечения каждого ребёнка качественной образовательной поддержкой. С октября начнётся новый набор детей из сельской местности, которые смогут пройти курсы подготовки к поступлению в селективные школы Казахстана и других стран региона.

К участию в волонтерской деятельности приглашаются старшеклассники, отличники учебы и победители олимпиад. Волонтеры будут помогатьв подготовке школьников по шести предметам через онлайн-занятия, которые проводятся по специально разработанным программам. Все участники волонтерской программы получают официальные дипломы в рамках инициативы Volunteering4Education от UNICEF.

OQU — это не просто образовательная инициатива. Это социальный лифт, который предоставляет уникальные возможности для развития и обучения. Станьте частью команды, меняющей жизни!

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#волонтер #OQU #UNICEF

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