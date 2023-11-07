План законопроектных работ рассмотрен в правительстве

Правительство
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Министр юстиции Азамат Ескараев доложил о плане законопроектных работ правительства на 2024 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК

Фото: t.me/KZgovernment

Как отметил премьер, на следующий год правительством предусматривается разработка 16 проектов законов, 8 из которых направлены на реализацию поручений главы государства. 

Также планируется внести в парламент 4 самостоятельных законопроекта.

«Среди них хочу выделить проект нового Цифрового кодекса. Он определит единые подходы в сфере цифровизации с учетом отечественного опыта и лучших мировых практик», – сказал Алихан Смаилов. 

В следующем году планируется разработка законопроектов, направленных на развитие цифровых технологий, социальной сферы, института интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, космической отрасли и др.

При этом 2 документа – Цифровой кодекс и законопроект о фондах целевого капитала (эндаумент-фондах) – будут направлены на регламентирование ранее не урегулированных общественных отношений.

Так, Цифровой кодекс предполагает создание современной правовой базы, отвечающей лучшей мировой практике и учитывающей потребности рынка и интересы граждан в данной сфере.

В свою очередь, проект закона о фондах целевого капитала направлен на развитие образования и науки в соответствии с требованиями времени и обеспечение устойчивого финансирования университетов.

Ряд законопроектов вытекает из Концепции правовой политики до 2030 года.

Это, в том числе, касается совершенствования законодательства по вопросам недропользования.

Вместе с тем разработка законопроекта по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вытекает из Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы. 

В заключение он поручил аппарату правительства обеспечить внесение проекта плана на согласование главе государства.

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