Проект по обучению основам грудного вскармливания стартовал в Казахстане

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

Программа предусматривает обучение 400 медицинских работников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане стартовал новый этап программы по поддержке грудного вскармливания и улучшению медицинской помощи матерям и детям при поддержке Минздрава, Евразийского фонда стабилизации и развития и Странового офиса ВОЗ в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы ведомства, основное внимание уделяется совершенствованию системы медицинской помощи в области материнства и детства, повышению квалификации медработников, внедрению международных стандартов поддержки грудного вскармливания.

«Грудное вскармливание — это не только естественный способ питания младенца, но и важнейшая основа для его здоровья и полноценного развития. Оно снижает риски инфекций, укрепляет иммунитет и формирует тесную связь между матерью и ребёнком. Поддержка грудного вскармливания — наш приоритет, как на уровне медицинской системы, так и в масштабах всей государственной политики здравоохранения», — отметила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Программа предусматривает обучение 400 медицинских работников — врачей, акушерок и медсестер, оказывающих помощь беременным женщинам и детям раннего возраста. Обучение пройдет на базе кафедры неонатологии Медицинского университета Астаны и охватит специалистов со всей страны.

«Улучшение здоровья матерей и детей — один из ключевых приоритетов ВОЗ, основанный на подходе, ориентированном на права человека, и тесно связанный с продвижением всеобщего охвата услугами здравоохранения. ВОЗ выступает за планирование здравоохранения, при котором ценности и предпочтения женщин находятся в центре оказания помощи. Подлинное вовлечение и расширение прав и возможностей женщин, семей, сообществ и медицинских работников являются необходимыми условиями для инициатив по повышению качества медицинской помощи», — отметил руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла.

С ним согласился директор Департамента инфраструктурного и социального финансирования ЕФСР Армен Погосян.

«Поддержка социально значимых проектов — один из важнейших приоритетов ЕФСР. Мы убеждены, что инвестиции в здоровье матерей и детей способствуют устойчивому развитию системы здравоохранения и общества в целом. Совместно с партнерами мы стремимся внедрять лучшие международные практики для повышения качества жизни»,  отметил он. 

Одновременно с этим 50 медицинских организаций проверят на соответствие международному статусу «Больница доброжелательного отношения к ребенку».

#проект #обучение #старт #грудное вскармливание

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