Проект строительства завода по производству полиэтилена обсудили в Правительстве

Вопросы развития газохимической промышленности рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В частности, обсужден проект строительства интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена, окончательное инвестиционное решение по которому должно быть принято в 2024 году.

Как отметил председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, для успешной реализации проекта требуется продление срока действия СЭЗ «НИНТ» и строительство недостающей внешней инфраструктуры.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил уполномоченным органам проработать решение озвученных вопросов.

Кроме того, он высказался о необходимости предусмотреть в рамках законодательства РК возможность применения международных стандартов при проектировании и строительстве крупных нефтегазохимических объектов, использующих зарубежные лицензионные технологии.