Проекты по глубокой переработке зерна обсудили в правительстве

На совещании в правительстве обсудили ситуацию с развитием глубокой переработки зерна в Казахстане и инвесторов, реализующих проекты в этой сфере, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации кабмина, на сегодня в Казахстане действуют три завода по глубокой переработке зерна. Еще 4 проекта находятся на стадии реализации. Действуют ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод» в Жетісу (150 тыс. тонн переработки кукурузы в год); ТОО «АзияАгроФуд» в Алматинской области (60 тыс. тонн кукурузы – производит крахмал, патоку и крахмальные сиропы) и ТОО «Биооперейшн» в СКО (250 тыс. тонн пшеницы – производит крахмал, глютен, биоэтанол, корма для с/х животных).

До 2028 года планируется реализовать еще 3 проекта по глубокой переработке зерновых. Казахстанская ТОО «Qostanai Grain Industry» начала проект по глубокой переработке зерновых в Костанайской области с годовой мощностью 415 тыс. тонн зерна. Предприятие будет производить лизин, глютен, биоэтанол, двуокись углерода. Срок ввода в эксплуатацию – 2027 год, будет создано 650 рабочих мест.

В Туркестанской области ТОО «Казкрахмал» планирует перерабатывать кукурузу для производства крахмалопродуктов. Мощность переработки – 100-150 тыс. тонн в год. Срок ввода в эксплуатацию – 2026 год. Предусматривается создание 500 рабочих мест.

Турецкая компания Tiryaki Agro совместно с катарской Hassad Food начала проект в Астане по глубокой переработке зерновых мощностью 240 тыс. тонн в год. Конечную продукцию в виде крахмала, глютена, глюкозо-фруктозного сиропа планируется экспортировать на мировые рынки. Срок ввода в эксплуатацию – 2026 год. Предусматривается создание 250 рабочих мест.

Ведутся переговоры и прорабатываются еще 4 инвестпроекта по глубокой переработке пшеницы и кукурузы с общей мощностью более 2 млн тонн в год.

Как заверил вице-министр Азат Султанов, объема производимого зерна в Казахстане достаточно для загрузки всех действующих и новых мощностей.

Со стороны государства проектам по глубокому переделу зерна, а это дорогостоящие предприятия высокой технологичной сложности, оказывается существенная инвестиционная поддержка. Это инвестиционные субсидии при строительстве и расширении действующих производств, удешевление процентной ставки при кредитовании на основные и оборотные средства, налоговые преференции.

Серик Жумангарин выслушал руководителей предприятий, ведущих реализацию проектов по глубокой переработке зерна, подчеркнув, что со стороны государства будет оказана вся необходимая поддержка. Принимая важность своевременной реализации каждого этапа проекта, вице-премьер поручил проводить встречи с руководителями проектов каждый месяц.