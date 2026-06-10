Проекты по модернизации автопрома и цифровизации продолжат реализовывать в Казахстане

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году Правительство продолжило реализацию проектов в промышленности, транспорте, энергетике, цифровизации и глубокой переработке. В числе ключевых направлений – развитие автомобилестроения, искусственного интеллекта и технологической экосистемы. Об этом заявил министр финансов Мади Такиев в ходе выступления на пленарном заседании Мажилиса, сообщает Kazpravda.kz

«Правительство продолжает работу по развитию промышленности, транспорта, энергетики, цифровизации и глубокой переработки. В автомобилестроении запущены два крупных автозавода: завод KIA в Костанайской области и мультибрендовый завод «Астана Моторс» в Алматы. Ежегодный выпуск 160 тыс. автомобилей позволит существенно развить эту отрасль»,— сказал Мади Такиев.

В сфере цифровизации и искусственного интеллекта открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. В рамках концепции центра планируется подготовка тысячи специалистов в области ИИ, а также поддержка сотен стартапов и десятков исследовательских проектов ежегодно.

«На базе 20 вузов начата подготовка специалистов по искусственному интеллекту. Внедрена отдельная квота по программе «Болашак». Astana Hub продолжает развиваться как площадка для технологических компаний и стартапов. В нем зарегистрировано более 2 200 IT-компаний, в том числе более 500 компаний с иностранным участием», — отметил министр финансов.

Напомним, Главой государства подписан Указ «Об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта «Digital Qazaqstan» до 2029 года.