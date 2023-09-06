Профессии для поколения NEET

Тем самым государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2023⁄24 учебный год выполнен полностью. Это стало возможным во многом благодаря тому, что организационная работа проводилась по-новому.

По информации заместителя акима Туркестанской области Бейсена Тажибаева, специалисты молодежных ресурсных цент­ров посетили все села и города области, проинформировали население о государственных программах и грантах на бесплатное обучение. В этом году строго соблюдался принцип открытости при размещении грантов.

В прошлом учебном году из выделенных 17 тыс. грантов было освоено 11 110, остальные 5 900 были возвращены. По сравнению с прошлым годом количество учащихся колледжей увеличилось на четыре тысячи человек.

Годовая стоимость обучения, а эти средства выделяются из бюджета в зависимости от вида специальности, составляет на одного обучающегося от 850 тыс. до 1 млн тенге.

С сентября текущего года стипендия учащихся колледжей увеличена с 22 тыс. до 32 тыс. тенге, а с 2024 года она увеличится до 42 тыс.