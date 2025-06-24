Профессиональный праздник отметили стражи правопорядка

Закон и Порядок
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Инеш Бержанова

В последнее время все больше ­внимания уделяется предупреждению преступлений. А это требует высокой профессио­нальной подготовки, постоянного совершенствования и моральной ответственности полицейских.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники органов внутренних дел стоят на передовой обеспечения общественного порядка, безо­пасности граждан и защиты их прав. Ежедневно, без праздников и выходных, они предотвращают правонарушения, пресекают преступления и первыми приходят на помощь в критических ситуациях. Их служба требует не только мужества и выдержки, но и глубокого профессионализма, высокой личной ответственности и преданности долгу.

Работа в полиции – это призвание. За годы независимости при исполнении служебных обязанностей отдали свои жизни более 800 сотрудников ОВД. Около 5 тыс. полицейских получили ранения. Эти цифры – суровое напоминание о цене, которую ежедневно платят стражи порядка ради нашей безопасности и спокойствия.

Борьба с преступностью остается одной из ключевых задач правоохра­нительных органов Казахстана. По данным МВД, за последние полгода количество зарегистрированных преступлений сократилось на 3 107 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 49 667. Раскрываемость преступлений вырос­ла на 7%, при этом особенно высоких показателей удалось достичь по особо тяжким и тяжким преступлениям.

Во исполнение поручения Главы государства реализуется пилотный проект «Казахстанская сервисная модель полиции». Это современный подход к полицейской деятельности, при котором основное внимание уделяется качественному обслуживанию населения и решению вопросов безо­пасности в партнерстве с обществом.

Одним из ключевых результатов стало создание участковых пунктов и модульных полицейских постов в формате шаговой доступности, а также установка экстренных кнопок SOS с видеосвязью. В рамках сервисного подхода сотрудники полиции все чаще выступают в роли помощников и защитников, а не представителей контроля.

В условиях динамичного развития технологий и усложнения криминальных схем полиция Казахстана активно адаптирует свои методы работы, чтобы эффективно противостоять новым вызовам безопасности. В частности, МВД добилось значительных успехов в борьбе с интернет-мошенничествами: предотвращен вывод более 1,6 млрд тенге, изъято 74 SIM-бокса и свыше 88 тысяч SIM-карт, а также заблокировано почти 67 млн международных звонков с подменных номеров.

Ведомство продолжает реализацию принципа «Закон и Порядок» в противодействии наркопреступности. За пять месяцев 2025 года из незаконного оборота изъято свыше четырех тонн наркотических средств и более 15 тонн прекурсоров. Пресечена деятельность десятков нар­колабораторий, ликвидировано 18 преступных групп, включая одну транснациональную ОПГ.

Система органов внутренних дел Казахстана держится на людях – компетентных, преданных, готовых служить Родине. Сегодня МВД строит устойчивую кадровую политику с акцентом на преемственность, личностные качества и современные вызовы.

#обзор #День полиции

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