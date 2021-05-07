Профессия – Родину защищать

Отец

Как вспоминает Купесбай Оразбаевич, его отец, Оразбай Жампиисов, родом из Каскеленского района Алматинской области, колхоза имени Ленина, был призван в армию еще в 1939 году, в 1941-м должен был демобилизоваться, но началась война, и он, окончив краткосрочные курсы бронебойщиков, оказался на передовой.

Это было тяжелое время, когда наши войска, неся большие потери, отступали, оставляя врагу города и села. Но именно тогда молодой солдат из Казахстана, как и тысячи его сверстников, получил первый боевой опыт и первую боевую награду. В сентябре 1941 года в боях под Брянском бронебойщик 46-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона рядовой Оразбай Жампиисов подбил один танк и три вражеские автомашины, за что ему была вручена медаль «За отвагу».

Затем были кровопролитные бои под Сталинградом, где Оразбай Жампиисов служил уже в звании старшины и командовал стрелковым отделением. Там он был тяжело ранен, но летом 1943 года вновь вернулся на фронт, участвовал в боях на Курской дуге, в Белгородско-Харьковской наступательной операции. Отделение Оразбая Жампиисова одним из первых подступило к Харькову. С боем заняв одну из ключевых высот, бойцы удерживали ее в течение суток, отражая атаки отборных гитлеровских частей. Как вспоминал позже ветеран, их девизом были слова: «Умрем, но не отступим!»

В боях при форсировании Днепра он был удостоен боевой награды и благодарности от командования. В конце войны старшина Оразбай Жампиисов в составе одной из частей конно-механизированной группы под командованием легендарного генерала, дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева участ­вовал в освобождении Венгрии и других городов Европы. А позже в составе группы советских войск служил на территории Ирана.

– Отец был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями, домой он вернулся только в 1946 году, работал в совхозе «Рассвет». Нас, своих детей и внуков, воспитывал патриотами, поэтому не только я, его сын, но и три внука стали офицерами. В память о храбром воине в селе «Жетыген» Илийского района Алматинской области его именем названа одна из улиц.

На войне сражался и родной брат отца – Аязбай, который пропал без вести в 1942 году. Я пытался его разыскать, но безуспешно. Известно лишь, что эшелон, в котором он ехал по фронтовым дорогам, разбомбили, – рассказывает Купесбай Жампиисов.

Сын

Купесбай Оразбаевич после школы работал в совхозе «Рассвет» рабочим стройучастка, откуда и был призван на военную службу. По комсомольской путевке в 1968 году его отправили на крас­нознаменный крейсер «Киров», над которым шефствовал комсомол Казахстана.

– Тогда по решению ЦК комсомола Казахстана на «Киров» вместе со мной направили еще 25 ребят. Причем отбирали в основном отличников учебы, спортсменов, активистов, парней с крепким здоровьем. И хотя желающих было очень много – больше тысячи, выбрали только нас, – вспоминает он.

Море – это удел сильных и му­жественных людей, уверен Купесбай Жампиисов, поэтому ему пришлось в полном смысле этого слова «ломать себя».

– Я сразу понял, если не подчинить себя дисциплине, то рис­куешь оказаться помехой. Ведь только представьте – сотни людей на крейсере должны действовать, как один человек. Только в таком случае не страшна никакая стихия, и, как поется в песне, «тогда нам экипаж – семья». Что же касается меня, то я, несмотря на все сложнос­ти службы, можно сказать, заболел морем, поэтому решил поступать в Высшее военно-морское училище. И в 36 лет уже стал заместителем командира по политической части ракетного крейсера «Грозный» с ядерным оружием на борту, – рассказывает Купесбай Оразбаевич.

Его крейсер уходил из Калинин­града летом, шел через всю Атлантику в Средиземное море на полгода и возвращался в пункт приписки лишь в конце февраля.

Купесбай Оразбаевич с огромным удовольствием вспоминает годы своей морской службы:

– Наш экипаж был очень дружным. Крейсер считался «длинной рукой флота» с современным оружием, тем более что с нашего корабля велось управление противовоздушной обороной Ливии, где в 1986 году велась война, за что отдельные члены экипажа были награждены орденами и медалями. Я тоже получил орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР». Знаете, порой ловлю себя на мысли, что и сейчас с огромной радостью ушел бы на этом корабле с теми же людьми на полгода в море. Ведь морская служба – это прежде всего преданность Родине, своему делу, профессионализм, предельная ответственность. К этому бы еще добавил особый морской дух, лихость, дерзость и даже отчаяние. Ведь так, как любят жизнь моряки, вряд ли кто любит, потому что каждый выход в открытое море – это всегда риск. Только ежедневно доказывая свой профессионализм и порядочность, проявляя волю, твердый характер, решительность, можно управлять другими людьми и заслужить авторитет.

В 1988 году Купесбай Жампиисов стал начальником политического отдела – заместителем командира дивизии ракетных кораблей Балтийского флота. На эту долж­ность тогда назначали по конкурсу, ­постановлением секретариата ЦК КПСС. А через несколько лет, в 1991 году, его направили в Академию Генерального штаба ВС СССР.

Вскоре произошел распад СССР. И уже после этого, в 1993 году, его кандидатуру рассматривали для назначения на должность замес­тителя командующего Кольской флотилией Северного флота (это была штатная категория контр-адмирала). Но тогда же ему предложили вернуться в Казахстан, что он и решил сделать, ведь это была его родина, тем более что в республике предстояло создавать свой военно-морской флот. В Казахстане служил на разных должностях, в том числе начальника аппарата министра обороны РК, члена коллегии Министерства обороны РК (штатная категория генерал-майора).

– Должен сказать, что за годы независимости Военно-морские силы республики окрепли. Страна в короткий срок сумела создать собственный военный флот, на службе которого корабли, оснащенные современной техникой, соответствующей ­стратегическим задачам этого рода войск. Главное, Казахстан имеет подготовленных и опытных флотских офицеров, способных содержать и эксплуа­тировать совре­менное военно-морское оружие и технику. И нынешним молодым ребятам, тем, кто пришел нам на смену, я хочу сказать – будьте сильными, будьте смелыми и не забывайте, что за вами – Родина, – говорит Купесбай Оразбаевич.

Сейчас капитан первого ранга в отставке Купесбай Жампиисов возглавляет Алматинский городской Совет ветеранов Великой Отечест­венной войны, военной службы и тружеников тыла, он депутат мас­лихата города Алматы. Несмот­ря на солидный возраст, полон энергии, уделяет много внимания патриотическому воспитанию молодежи и заботе о ветеранах. Наша с ним встреча состоялась в канун большого праздника – Дня Победы. Эта дата для него, сына фронтовика, особо значима.

Чужой войны не бывает!

– Как гражданин и как профессиональный военный, я считаю, что Победа 1945 года – событие огромной важности не только для всей мировой истории, но и для каждого из нас, – считает Купесбай Жампиисов. – Если бы не было победного мая 1945 года, не было бы и нас, сегодняшних, потому что мы знаем, что происходило на оккупированной фашистами территории – людей там просто уничтожали, либо превращали в рабов. Поэтому я не понимаю тех, кто говорит, что Великая Отечест­венная – это война не Казахстана. Тогда чья же это война? За что погибли 668 тысяч казахстанцев? За что около миллиона вернулись с фронта искалеченными и ранеными? Мы помним, что из Казахстана были призваны на фронт 1 миллион 370 тысяч человек. Это почти 22% всего населения респуб­лики. Так за что же они сражались и умирали? За нас с вами, за нашу землю, за нашу свободу.

И как можно говорить, что это не наша война, когда весь мир славит воинов-казахстанцев 316-й стрелковой Краснознаменной дивизии, которую называли панфиловской и которая обессмертила себя в боях под Москвой. О наших 28 героях-панфиловцах слагают стихи, поют песни, им ставят памятники, в том числе и на российской земле.

А разве можно забыть, что в могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены захоронены останки бойцов-казахстанцев из той же панфиловской дивизии, защищавших Москву? Это гордость нашей нации! И мы не имеем права забывать об этом!

Как не имеем права забывать о сотнях тысячах казахстанских вои­нов, которые героически сражались и умирали под Сталинградом и Ржевом, на Курской дуге и в освободительных боях на территории Европы. И везде советских солдат, в том числе казахстанцев, встречали цветами как освободителей. А кто не верит, пусть посмотрит фотогра­фии тех лет, их немало.

Поэтому когда говорят, что нет у нас семьи, которой не коснулась бы война, это не просто метафора, это исторический факт. Я вам больше скажу – в советское время не принято было говорить, что Казахстан был частью фронта. Сейчас совместно с коллективом казах­станской студии документальных фильмов Fresh Mind закончена работа над двухсерийным документальным фильмом «Последний рубеж». Режиссер Елена Ковардакова пригласила меня выступить в качестве военного консультанта и продюсера.

В этом фильме мы документально доказываем, что Западно-Казахстанская область входила в прифронтовую зону Сталинградского фронта, что и на территории нашей республики были бомбежки, рвались снаряды, велась борьба с диверсантами и немецким десантом. Фашисты рвались к гурьевской и эмбинской нефти, чтобы перекрыть пути ее доставки на фронт, где казахстанской нефтью заправлялась военная техника. Мы предлагаем присвоить почетное наименование «Город воинской славы» Алматы, Атырау, Уральску, так как в этих городах формировались воинские части, покрывшие себя немеркнущей славой в годы войны.

В истории нашего народа немало героических страниц, и нам есть о чем рассказать и что показать. Вот, скажем, в 1944 году в одной из фронтовых газет была напечатана статья о танковом экипаже, который состоял из четырех девушек-казашек. Но пока нет документов, подтверждающих, что это действительно было, поэтому мы вместе с Военно-историческим музеем Вооруженных сил РК, где создано поисково-экспедиционное отделение, пытаемся найти документальное подтверждение этому факту и увековечить их память. В это поисковое отделение поступила уже почти тысяча зая­вок от родственников без вести пропавших в годы войны.

Уже найдено 85 мест захоронений, из них 63 на территориях России, Венгрии, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Беларуси, Украины. Кроме того, мы установили связи с российским «Фондом памяти павших советских воинов в Восточной Пруссии – «Память», им руководит Галина Кузьминична Смирнова. Но на самом деле она Галия, казашка, а Смирнова – это фамилия ее мужа. Она обнаружила такой, на мой взгляд, неприглядный случай. В Калининграде, а в годы войны этот город назывался Кенигсберг, одна из школ носила имя Героя Советского Союза вои­на-казаха Тулена Кабилова, но не так давно дирекция школы по своему усмотрению произвела переименование, демонтировав с фасада бронзовую мемориальную табличку, рассказывающую о подвиге нашего земляка. Теперь школа носит имя Иоганна Георга Шеффнера, поэта, друга немецкого философа Канта.

А ведь именно здесь в апреле 1945 года красноармеец Тулен Кабилов совершил свой подвиг, бросившись с гранатами на фашистский танк. И теперь память о нем никак не отмечена на калининградской земле, за которую он отдал свою жизнь. Неужели мы должны смириться с таким циничным фактом отношения к подвигу нашего воина?! Поэтому мы активно включились в борьбу за восстановление доброго имени Кабилова Тулена.

И подобных случаев сейчас очень много. Военная тема до сих пор живая, она не забывается, потому что показывает, что есть добро, а что зло. Казалось бы, это зло было осуж­дено международным трибуналом, Нюрнбергским процессом, где фашизм был назван преступлением против человечества. Но сейчас некоторые стремятся пересмот­реть и его итоги. Я называю это «идеологическим вирусом», и мы, ветераны армии, должны уберечь молодежь от этой вирусной заразы.

Сейчас в Алматы осталось всего 118 участников и инвалидов войны, им уже за 94, а то и 100 лет. Они уходили на фронт совсем мальчишками и даже подумать не могли, что когда-нибудь у нас захотят отнять нашу Победу. Но Победа была! И вечная слава тем парням и девушкам героических военных лет, которые ее завоевали для нас!