Прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня представили синоптики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеорологов, в предстоящие трое суток вся западная половина республики будет находиться под влиянием Западного антициклона, где ожидается морозная погода без осадков, а на остальные районы страны будет оказывать свое влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут осадки в виде дождя и снега. Ожидаются гололед, туман и усиление ветра с метелью.

Температура воздуха ночью на западе страны понизится до 22-30 мороза, на северо-западе до 20-30 мороза, на севере, в центре и востоке ослабление до 7-18 мороза, повышение на юге до 5 мороза-5 тепла, на юго-востоке до 0-10 градусов мороза.