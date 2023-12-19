Программы скрининга пересмотрели в Казахстане

Общество, Здравоохранение
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Аменова Дана
Корреспондент

Минздрав расширил программы профилактического осмотра населения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: gov.kz

Как сообщается, в рамках реализации программы скрининговых осмотров Министерство здравоохранения пересмотрело перечень заболеваний, подлежащих раннему выявлению в сторону увеличения.

Так, для детей и подрастающего поколения расширены и внедрены обязательные профилактические осмотры в наиболее важные периоды жизни: 1-й год жизни, перед посещением детского сада (3 года), перед посещением школы и в подростковом возрасте, когда ребенок переживает физиологические изменения (14-15 и 16-17 лет).

«Начиная с первого года жизни, детям с целью профилактического осмотра проводятся осмотры хирурга, невропатолога, офтальмолога и оториноларинголога. Среди целевой группы взрослого населения страны проводятся скрининговые (профилактические) осмотры на раннее выявление 8 заболеваний: артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы, рака шейки матки, рака молочной железы, колоректального рака, вирусных гепатитов», — уточнили в Минздраве.

Кроме того, учитывая период коронавирусной инфекции и выявленный дисбаланс в оказании медицинской помощи между сельским и городским населением, расширены профилактические осмотры среди населения сельской местности на раннее выявление заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и рака предстательной железы.

Также впервые внедрен охват профосмотрами молодого населения в возрасте от 18 до 29 лет.

«Сегодня для целевой группы городского населения проводятся профилактические (скрининговые) осмотры на раннее выявление 8-ми заболеваний, для сельского населения – на раннее выявление 12-ти заболеваний. При этом за прошедшие 9 месяцев 2023 года в стране профилактические (скрининговые) обследования были проведены у 2,8 млн взрослого населения, у 388 тыс. человек выявлены различные заболевания, на диспансерный учет взяты 220 тыс. человек», — говорится в сообщении профильного ведомства.

В министерстве добавили, что утвержден комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы. В его рамках предусмотрено изучение раннего выявления рака легкого на основе низкодозной компьютерной томографии с технологией искусственного интеллекта и современных технологий.

Медики напомнили, что своевременное прохождение профосмотров среди населения способствует ранней профилактике заболеваний и предупреждению инвалидизации.

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