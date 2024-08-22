Происходящие в обществе изменения сформировали новую политическую реальность - Карин

Политика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Государственный советник провел республиканское совещание по вопросам организации работы в сфере внутренней политики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В Акорде под председательством государственного советника Ерлана Карина прошло республиканское совещание по вопросам внутренней политики и идеологической работы с участием ответственных работников, руководителей структурных подразделений администрации президента, членов правительства, заместителей акимов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, руководителей региональных управлений общественного развития.

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся эффективной реализации инициатив главы государства, организации внутриполитической работы, укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, взаимодействия с политическими партиями, творческими союзами, общественными объединениями, иными структурами гражданского общества, информационной и молодёжной политики, а также другие вопросы.

Ерлан Карин отметил, что реализованные президентские реформы и происходящие в обществе изменения сформировали в стране совершенно новую политическую реальность. Прежде всего, она выражается в широком плюрализме взглядов и позиций. Соответственно, необходим постоянный поиск новых подходов в планировании, координации и организации работы в сфере внутренней политики.

При этом госсоветник подчеркнул, что главным приоритетом всегда будет обеспечение внутриполитической стабильности, укрепление общенационального единства путём развития общественных коммуникаций и диалога с гражданами.

По итогам совещания государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения ответственным госорганам по совершенствованию работы в сфере внутренней политики, укреплению общественной консолидации на основе выдвинутой главой государства идеи «Справедливого Казахстана» и общенациональных ценностей.

 

#Ерлан Карин #внутренняя политика

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