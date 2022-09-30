Произведения Толена-аға очищают души людей

«Правой рукой» о войне умов

Известному драматургу, писателю, обладателю Государственной премии РК и золотой медали Франца Кафки Толену Абдику исполнилось 80 лет.

От ценителей – мастеру

Поклонники его таланта, ценители мастерства художника, совре­менники прозаика собрались в театре имени Калибека Куанышбаева на вечере, посвященном творчеству Толена Абдика.

Со значимой датой юбиляра поз­дравили министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, министр культуры и спорта Даурен Абаев и другие.

– Толен-аға – классик, продолживший путь Мухтара Ауэзова. Его книги стоят в одном ряду с лучшими произведениями мировой классической литературы. Высокую оценку и не раз творчеству Толена Абдика давал и корифей казахской литературы Абдижамил Нурпеисов, – сказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

Министр особо отметил, что знаменитое произведение Толена Абдика «Мерцающие огни ада», в котором он рассказал о проблемах малых народов, когда советская власть была на коне и обладала мощью, а подобные темы замалчивались, – пример настоящего героизма.

– Его творчество служит идеа­лам человечности, примером честности и чистоты. Писатель, прекрасный рассказчик, знаток истории, мастер спорта, кюйши – про Толена Абдика мы можем с полной уверенностью сказать по Абаю – толық адам. В казахском языке есть такое понятие, как «абыз», которое употребляют лишь по отношению к людям по-настоящему выдающимся, полным в самом лучшем смысле этого слова. Толен Абдик именно такой – абыз адам. Где бы ни работал Толен-аға, он всегда трудится во благо народа, верю, что из-под его пера еще выйдут новые труды, которые найдут своих читателей, – подчеркнул Дархан Кыдырали.

Толен Абдик занимает особое место в казахской литературе и сделал немало для ее развития. Об этом в своем приветствии сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

– В своих произведениях Вы говорите о ценности человека, свободе сознания как награде, справедливости суждений. Ваши книги не похожи на другие и всегда будут востребованы и интересны читателям, – подчеркнул Даурен Абаев и пожелал писателю творческих успехов, здоровья.

Юбиляра от имени спикеров Сената и Мажилиса поздравили депутаты Нурторе Жусип и Дархан Мынбай.

Коллеги по писательскому цеху также адресовали свои теплые пожелания. Председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет отметил, что в юности на него большое впечатление оказали книги Толена Абдика «Правая рука» и «Мерцающие огни ада».

– Существует такое понятие, как катарсис, очищение души. И произведения Толена-аға выполняют именно эту роль, очищают души людей, – подчеркнул он, напомнив, что десять лет назад Толен Абдик был признан «Человеком года» по версии тюркского мира.

С писателем Дулатом Исабековым Толена Абдика связывает давняя дружба. Литераторы приходятся друг другу құрдас – ровесниками, что дает им право беззлобно шутить друг над другом. О том, что Толен-аға и Дулат-аға коллекционируют анекдоты друг про друга, знают все, кто имеет отношение к миру литературы. Вот и на праздничном вечере құрдас поздравил своего современника с круглой датой тепло и по-дружески.

По видеосвязи с юбилеем именинника поздравил и коллега – прозаик, драматург и переводчик Анатолий Ким.

Торжественный вечер, состоявший из нескольких блоков: поэти­ческого, музыкального, литературного, прошел в атмосфере торжества литературного искусства.

Непохожий на других

Его первый рассказ под названием «Райхан» был напечатан в 1964 году в сборнике рассказов молодых писателей Казахстана «Таңғы шық» – «Утренняя роса». После него было множество других работ.

Особую любовь в народе завоевал рассказ «Правая рука» о непростой судьбе молодого человека, волею судьбы оказавшегося в психиатрической клинике.

Высокую оценку получили и другие произведения писателя: роман «Өлі ара» – «Безвременье», посвященный годам коллективизации в Казахстане, сборники рассказов «Невысказанная истина», «Горизонт» и другие. На основе его драматического произведения «Біз үшеу едік» – «Нас было трое» была осуществлена постановка одноименного спектакля в Театре юного зрителя в Алматы.

Самым венценосным его произведением является повесть «Разума пылающие войны» – «Парасат майданы», за которую писатель был удостоен золотой медали имени Франца Кафки и Государственной премии РК. Извечная борьба правды и лжи, веры и безверия, света и тьмы в повести показаны изнутри и настолько выпукло, что просто читать ее невозможно. После прочтения неминуема трансформация души, для кого-то она станет кратковременной, для другого обозначится началом нового этапа в осмыслении жизни. Как признавался сам литератор, «Разума пылающие войны» родилась за несколько месяцев, но подготовка длилась несколько лет и «выпила меня без остатка».

Известный поэт, лауреат премии Союза писателей Казахстана имени Мукагали Макатаева, заслуженный деятель РК, руководитель столичного филиала Союза писателей Казахстана Несипбек Айтов говорил о Толене Абдике в одном из своих выступлений так:

– Во второй половине прошлого века на небосклоне казахской литературы зажглось немало новых, ярких имен, среди них Мухтар Магауин, Дулат Исабеков, Габдеш Жумадилов и другие замечательные мастера слова. Творчество Толена Абдика занимает особое место в этой плеяде выдающихся писателей. Его стиль неповторим, а произведения отличает философская глубина. Его герои выходят за страницы, заставляют размышлять. К примеру, его рассказ «Правая рука» в свое время бил все рекорды популярности у читателей. Помимо смыслового содержания, его произведения отличает сочный, колоритный казахский язык.

Сам же писатель так говорил в одном из своих интервью:

«На процесс моего становления как писателя большое влия­ние оказали русская и мировая литература. В моем понимании классическая художественная литература не делится на нацио­нальности. Трудно сказать, что Толстой и Достоевский принадлежат только русским. Написанные ими произведения нельзя вставить в рамки одной нации, они общие для всего человечества. В Европе почитателей Достоевского намного больше, чем в России. Потому что великие произведения пропагандируют общечеловеческие ценности. Поэтому возможно, что влияние русской и мировой литературы в какой-то мере может иметь место в творчестве таких писателей, как я».

Толен Абдик – один из выдающихся писателей современности. Один из немногих, кто наряду с государственной работой не отходил от творчества. Занимая гражданскую позицию, умел ее отстаивать. В своих произведениях он умело поднимает вопросы, волнующие общество, отражает социальные «болячки». Он видит мир глазами художника, чувствующего психологию человека. В свои 80 лет он полон сил, можно сказать, еще в седле и радует нас своим творчеством.