Производство мяса домашней птицы в РК увеличилось сразу на 27%

А цена на него выросла лишь на 1%, передает Kazpravda.kz

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Производство свежего или охлаждённого мяса птицы за январь–октябрь 2023 года достигло 118,3 тыс. тонн — сразу на 26,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Из них 54,2 тыс. тонн — на 37,4% больше по сравнению с январём–октябрём 2022 года — пришлось на тушки кур (в том числе цыплят), индеек, уток, гусей и цесарок передает Energyprom.kz.

По итогам октября 2023 года цены на мясо птицы увеличились лишь на 0,3% за месяц и всего на 1,4% за год. При этом годом ранее мясо птицы подорожало сразу на 28,6% за год.

Цены на мясо птицы за год выросли в 12 из 20 регионов РК. Наибольшее удорожание было отмечено в Астане: на 13,6%. Следом идут Западно-Казахстанская и Улытауская области: на 9,7% и на 9% соответственно.

В остальных 8 регионах РК цены на мясо птицы уменьшились. Самое заметное удешевление наблюдалось в Актюбинской области: на 13,8%. Следом идут Туркестанская и Мангистауская области: на 12,1% и на 8,8% соответственно.

Непосредственно мясо кур в целом подорожало за год на 5,7%, в том числе куриные грудки выросли в цене на 8,2%, а бёдра и голени — на 7,5%. Несмотря на удорожание мяса птицы, цены на куриные окорочка по сравнению с октябрём прошлого года снизились на 3,3%. Так, средняя розничная цена мяса кур по итогам октября 2023 года составила 1,4 тыс. тг за кг, а куриные окорочка продавались по 1,2 тыс. тг за кг.