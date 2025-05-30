На сегодня заболевание остается одной из наиболее распространенных причин утраты трудоспособности и снижения качества жизни пациентов
В Казахстане состоялся запуск локального производства инновационного препарата для лечения хронической болезни почек (ХБП), хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета второго типа на базе отечественного партнера АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
«Мы высоко ценим инициативу международной компании «АстраЗенека» по локализации производства инновационных препаратов в Казахстане. Проект компании отражает приоритетные направления государственной политики в сфере здравоохранения и промышленности, направленные на обеспечение устойчивого развития отрасли, повышение доступности современных и эффективных лекарственных средств.
Примером успешной локализации является запуск производства оригинального препарата «Форсига», предназначенного для лечения социально значимых заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, хроническая сердечная недостаточность и хронические болезни почек. Это важный шаг, который позволит обеспечить пациентов необходимой терапией на постоянной основе», – отметил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.
Запуск локального производства препарата для лечения хронической болезни почек – стратегически важный шаг в укреплении системы здравоохранения Казахстана. На сегодня заболевание остается одной из наиболее распространенных причин утраты трудоспособности и снижения качества жизни пациентов.
По оценкам экспертов, в Казахстане каждый десятый житель, почти 2 млн человек, страдает от ХБП и рискует оказаться на гемодиализе. Однако ранняя диагностика и современная терапия позволяет замедлить прогрессирование заболевания или предотвратить почечную недостаточность.
«Препараты этого класса были с 2018 года включены в систему амбулаторного лекарственного обеспечения, что позволило предоставлять их пациентам бесплатно. На сегодня около четверти наших пациентов, получающих амбулаторное лечение, используют их. В Казахстане зарегистрировано три препарата данной группы, и одна из молекул будет производиться внутри страны. Уверена, что оно внесет вклад в борьбу с осложнениями сахарного диабета и предоставит нам дополнительные возможности для эффективного лечения», – сказала кандидат медицинских наук, главный внештатный эндокринолог РК Лаура Даньярова.
Производство начато и реализуется в рамках национального курса на увеличение доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50%, озвученного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Объем инвестиций компании «АстраЗенека» составил $5 млн, ожидается, что к 2030 году общий объем инвестиций достигнет $40 млн.
«В стране сейчас 15 тысяч пациентов, которым необходима заместительная терапия. Среди пациентов много молодых людей, а 35-40% в терминальной стадии попадают на аппарат искусственной почки. Чаще всего, это пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Теперь у нас в Казахстане появилась возможность использовать локально произведенный препарат, который прошел масштабные исследования и доказал свою эффективность, что делает его надежным инструментом в практике. Это важный шаг для нас и наших пациентов», – подчеркнула профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный нефролог РК Салтанат Туганбекова.
Решение о локализации контрактного производства в Казахстане было принято на фоне утверждения Комплексного плана развития фармацевтической промышленности на 2020–2025 годы. Проект стал примером инвестиционного партнерства между Казахстаном, Великобританией и Швецией.
«Казахстан является для нас одним из приоритетных рынков – мы видим значительный потенциал для дальнейшего стратегического партнерства и продолжим работу по локализации производства, созданию возможностей для научного прогресса и развития фармацевтической отрасли как одного из ключевых наукоемких секторов экономики Казахстана», – прокомментировал вице-президент направления «Биофарма» компании «Астра Зенека» на международных рынках Нитин Капур.
Исполнительный директор «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика» Ерен Ейги добавил, что компания уже более двадцати лет служит системе здравоохранения Казахстана.
«Мы производим качественные лекарства, инвестируем в современные технологии и поддерживаем развитие местных кадров. Проект локализации «АстраЗенека» является отличным примером того, как прочное международное партнерство приносит реальную пользу пациентам. Локализация инновационных препаратов «АстраЗенека» в Казахстане расширяет доступ к ним населения и укрепляет устойчивость системы здравоохранения. Эта инициатива также соответствует поручению Президента – достичь 50% локального производства в фармацевтической отрасли, и мы гордимся своим вкладом в достижение этой цели», – заключил он.