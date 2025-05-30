На сегодня заболевание остается одной из наиболее распространенных причин утраты трудоспособности и снижения качества жизни пациентов

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В Казахстане состоялся запуск локального производства инновационного препарата для лечения хронической болезни почек (ХБП), хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета второго типа на базе отечественного партнера АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

«Мы высоко ценим инициативу международной компании «АстраЗенека» по локализации производства инновационных препаратов в Казахстане. Проект компании отражает приоритетные направления государственной политики в сфере здравоохранения и промышленности, направленные на обеспечение устойчивого развития отрасли, повышение доступности современных и эффективных лекарственных средств. Примером успешной локализации является запуск производства оригинального препарата «Форсига», предназначенного для лечения социально значимых заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, хроническая сердечная недостаточность и хронические болезни почек. Это важный шаг, который позволит обеспечить пациентов необходимой терапией на постоянной основе», – отметил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

Запуск локального производства препарата для лечения хронической болезни почек – стратегически важный шаг в укреплении системы здравоохранения Казахстана. На сегодня заболевание остается одной из наиболее распространенных причин утраты трудоспособности и снижения качества жизни пациентов.

По оценкам экспертов, в Казахстане каждый десятый житель, почти 2 млн человек, страдает от ХБП и рискует оказаться на гемодиализе. Однако ранняя диагностика и современная терапия позволяет замедлить прогрессирование заболевания или предотвратить почечную недостаточность.

«Препараты этого класса были с 2018 года включены в систему амбулаторного лекарственного обеспечения, что позволило предоставлять их пациентам бесплатно. На сегодня около четверти наших пациентов, получающих амбулаторное лечение, используют их. В Казахстане зарегистрировано три препарата данной группы, и одна из молекул будет производиться внутри страны. Уверена, что оно внесет вклад в борьбу с осложнениями сахарного диабета и предоставит нам дополнительные возможности для эффективного лечения», – сказала кандидат медицинских наук, главный внештатный эндокринолог РК Лаура Даньярова.

Производство начато и реализуется в рамках национального курса на увеличение доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50%, озвученного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Объем инвестиций компании «АстраЗенека» составил $5 млн, ожидается, что к 2030 году общий объем инвестиций достигнет $40 млн.

«В стране сейчас 15 тысяч пациентов, которым необходима заместительная терапия. Среди пациентов много молодых людей, а 35-40% в терминальной стадии попадают на аппарат искусственной почки. Чаще всего, это пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Теперь у нас в Казахстане появилась возможность использовать локально произведенный препарат, который прошел масштабные исследования и доказал свою эффективность, что делает его надежным инструментом в практике. Это важный шаг для нас и наших пациентов», – подчеркнула профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный нефролог РК Салтанат Туганбекова.

Решение о локализации контрактного производства в Казахстане было принято на фоне утверждения Комплексного плана развития фармацевтической промышленности на 2020–2025 годы. Проект стал примером инвестиционного партнерства между Казахстаном, Великобританией и Швецией.

«Казахстан является для нас одним из приоритетных рынков – мы видим значительный потенциал для дальнейшего стратегического партнерства и продолжим работу по локализации производства, созданию возможностей для научного прогресса и развития фармацевтической отрасли как одного из ключевых наукоемких секторов экономики Казахстана», – прокомментировал вице-президент направления «Биофарма» компании «Астра Зенека» на международных рынках Нитин Капур.

Исполнительный директор «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика» Ерен Ейги добавил, что компания уже более двадцати лет служит системе здравоохранения Казахстана.