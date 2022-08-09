Статьи
Прокатился – удивился
Валентина Марущенко

Бесплатные автобусные туры запущены в Костанае.

Возможность познакомиться с историей города от его основания до наших дней, совершив поездку на экскурсионных автобусах, предоставляется костанайцам только на протяжении четырех дней: 5, 6, 12 и 13 августа. Акция приурочена к предстоящему Дню города, который в текущем году отмечается 19 августа.

Автобусы курсируют по двум направлениям: от сити-центра до набережной по ул. Гашека и обратно, а также от сити-центра до нового микрорайона «Юбилейный».

– Эти направления были выбраны не случайно. По пути встречаются архитектурные памятники, в основном купеческие дома, сохранившиеся по сей день, а также современные высотные здания. Мы расскажем костанайцам и гостям города о том, как рос и развивался областной центр на протяжении 143 лет, – пояснила гид, заведующая отделом научно-методического обеспечения Краеведческого музея Костанайской области Валентина Палаева.

Для экскурсий выделено два двухэтажных автобуса. Это своеобразный подарок костанайцам от местного перевозчика, из бюджета на организацию туров не потрачен ни один тиын. Идея проекта настолько пришлась по душе горожанам, что оба автобуса были забиты до отказа за целый час до отправки.

– Вместимость одного автобуса – порядка 40 человек. Но, честно говоря, мы не ожидали, что будет столько желающих. Возможно, будет рассмотрен воп­рос об увеличении количества транспорта, – сказал заместитель акима Костаная Бахыт Каширбеков. – Автобусы курсируют с 18.00 до 22.00. Так что если люди хотят ехать сидя, с комфортом, они могут дождаться следующего рейса или же проехаться стоя.

Именно так сделал аким города. Марат Жундубаев уступил заведомо приготовленное для него место даме, а сам отправился в путь стоя, держась за поручень автобуса.

– Поездка очень понравилась. Было немного душно в костюме, но как и всем в столь жаркий день, – поделился впечатлениями аким Костаная Марат Жундубаев.

Закрепить полученные из информации гидов знания пассажиры смогли во время викторины. Экскурсоводы задавали костанайцам вопросы об истории города, а за правильный ответ вручали сувениры – магниты с изображением достопримечательностей Костаная.

Популярное

Все
Фермеры Северо-Казахстанской области опасаются остаться без земельных наделов, полученных десять лет назад
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Электоральное обучение продолжается
Статус наукограда
И спорт, и танцы, и азарт
Турнир завершен
Динамовский вклад
Вековой юбилей
Нужно помнить уроки истории
Дерзай, молодежь!
Отчитаться перед избирателями
В здоровом теле – здоровый дух!
Гроза зажгла
Прокатился – удивился
Подготовка к взрослой жизни
Ювелирный подход
Мирное урегулирование
Ближе к людям
Благотворительные программы
Учет, да не тот
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Продам ботинки детские, неношеные…
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Полицейского убили в Актау
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Хлорелла его побери!
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Лифт с людьми упал в многоэтажке Нур-Султана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Статьи
В здоровом теле – здоровый дух!
Статьи
Электоральное обучение продолжается
Статьи
Гроза зажгла
Статьи
Вековой юбилей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]