Прокатился – удивился

Бесплатные автобусные туры запущены в Костанае.

Возможность познакомиться с историей города от его основания до наших дней, совершив поездку на экскурсионных автобусах, предоставляется костанайцам только на протяжении четырех дней: 5, 6, 12 и 13 августа. Акция приурочена к предстоящему Дню города, который в текущем году отмечается 19 августа.

Автобусы курсируют по двум направлениям: от сити-центра до набережной по ул. Гашека и обратно, а также от сити-центра до нового микрорайона «Юбилейный».

– Эти направления были выбраны не случайно. По пути встречаются архитектурные памятники, в основном купеческие дома, сохранившиеся по сей день, а также современные высотные здания. Мы расскажем костанайцам и гостям города о том, как рос и развивался областной центр на протяжении 143 лет, – пояснила гид, заведующая отделом научно-методического обеспечения Краеведческого музея Костанайской области Валентина Палаева.

Для экскурсий выделено два двухэтажных автобуса. Это своеобразный подарок костанайцам от местного перевозчика, из бюджета на организацию туров не потрачен ни один тиын. Идея проекта настолько пришлась по душе горожанам, что оба автобуса были забиты до отказа за целый час до отправки.

– Вместимость одного автобуса – порядка 40 человек. Но, честно говоря, мы не ожидали, что будет столько желающих. Возможно, будет рассмотрен воп­рос об увеличении количества транспорта, – сказал заместитель акима Костаная Бахыт Каширбеков. – Автобусы курсируют с 18.00 до 22.00. Так что если люди хотят ехать сидя, с комфортом, они могут дождаться следующего рейса или же проехаться стоя.

Именно так сделал аким города. Марат Жундубаев уступил заведомо приготовленное для него место даме, а сам отправился в путь стоя, держась за поручень автобуса.

– Поездка очень понравилась. Было немного душно в костюме, но как и всем в столь жаркий день, – поделился впечатлениями аким Костаная Марат Жундубаев.

Закрепить полученные из информации гидов знания пассажиры смогли во время викторины. Экскурсоводы задавали костанайцам вопросы об истории города, а за правильный ответ вручали сувениры – магниты с изображением достопримечательностей Костаная.