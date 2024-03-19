Прокуроры Алматы возвратили 960 га земли в пользу Нацбанка
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Прокуратура Алматы установила вывод активов должника (ответчика Ш.), являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCreditBank», сообщает Kazpravda.kz
Задолженность ответчика составляла более 15 млрд тенге. Прокуратурой в интересах Национального банка РК подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика «Ш».
Решением Илийского районного суда Алматинской области исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме.
Постановлением судебной коллегии судебный акт оставлен в силе.