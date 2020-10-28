Происшествия
Пролежавший 3 года в канализации труп обнаружили в Костанае
В Костанае в канализационном септике обнаружили скелетированный труп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

По информации пресс-службы, в дежурную часть УП Костаная поступил звонок. Хозяева частного дома сообщили, что в септике нашли скелет, предположительно человека. Супруги отметили, что за пару дней до находки почувствовали неприятный запах в раковине, исходящий из канализации. Тогда они подумали, что септик полный и необходимо его откачать. Однако, обнаружив труп, сразу же забили тревогу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 99 части 1 УК РК "Убийство". На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, в состав которой вошли 10 опытных сотрудников.

По словам жильцов, канализационный септик находится за двором дома, на неогороженной территории. Прикрыт железным люком, замок отсутствует.

"Первая версия была о том, что кто-то совершил на стороне преступление и, грубо говоря, подкинул это тело другим жителям в этот канализационный люк", – отметил начальник отдела криминальной полиции УП Костаная Ербол Карымсаков.

Позже данная версия отодвинулась на задний план, так как люк находится в глухом переулке, и посторонний человек вряд ли бы его заметил.

Полицейские стали выяснять, кто мог находиться в этом районе в примерное время убийства. Параллельно оперативники вели работу по установлению личности убитого. Сыщики стали перебирать списки без вести пропавших. Их внимание привлекло розыскное дело жителя города, который числился без вести пропавшим с ноября 2017 года. К тому же остатки одежды подходили по описанию.

В ходе расследования супруги рассказали стражам порядка, что три года назад они нанимали рабочих для восстановления дома после пожара. Сотрудники полиции установили подозреваемых рабочих, участвовавших в ремонте дома. В настоящее время они находятся под стражей.

В рамках уголовного дела назначены четыре экспертизы, которые помогут окончательно установить личность убитого, а также выяснить мотивы данного преступления и степень участия в нем каждого из подозреваемых.

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Без ложных ожиданий
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 мая
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Просто легенда – Асанали Ашимов
Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр
Бюджетные поправки
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Происшествия
Автобус перевернулся в Жамбылской области: двум пострадавши…
Происшествия
"Школьники смотрят на уроке порнографию и домогаются ученик…
Происшествия
Крупный пожар произошел в промзоне Петропавловска
Происшествия
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника им…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]