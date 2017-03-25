Промоутер Сондерса ждет ответа от команды Головкина

Фото с сайта boxingnewsonline.net
Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
.
"Надеюсь, в начале следующей недели мы получим новости о возможном бое чемпиона WBO Билли Джо Сондерса и Геннадия Головкина. Сондерс готов полететь в Казахстан, чтобы там драться с Головкиным, но пока мы ждем ответа от команды GGG: они решат, готов ли чемпион WBA, IBF, IBO и WBC драться в июне", – отметил Уоррен.
Ранее сообщалось, что бой Головкин – Сондерс может состояться в июне в Астане
в рамках международной выставки EXPO.
Называя условия для боя с Головкиным в Казахстане, британец пообещал
"устроить GGG кошмар на родине".