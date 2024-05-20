Президентские выборы пройдут в Иране в течение 50 дней

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на IRNA

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Представитель Совета стражей Хади Тахан Назиф сообщил, что согласно Конституции, первый вице-президент возьмет на себя ответственность и полномочия президента, а Совет, состоящий из председателей судебной, законодательной власти и первого вице-президента, обязан принять меры для проведения выборов в течение 50 дней.

Он подчеркнул, что в стране не будет никаких сбоев из-за правовых механизмов.

Ранее сообщалось, что вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента Эбрахима Раиси при крушении вертолета.