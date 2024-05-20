Бывший замакима Шымкента осужден за покушение на дачу взятки

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он хотел прекратить уголовное расследование в отношении должностных лиц акимата 

Фото: Kazpravda.kz

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено дело в отношении экс-замакима города по обвинению в совершении дачи взятки в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской суд 

Судом установлено, что Максут Исахов, будучи заместителем акима Шымкента, намеревался дать взятку первому замначальника ДКНБ на сумму более 200 тысяч долларов  за прекращение уголовного дела в отношении должностных лиц акимата. Последние подозревались в превышении власти, расследование вел ДНКБ.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела.

В судебных прениях прокурор переквалифицировал обвинение на статью о покушении на дачу взятки в особо крупном размере и просил назначить подсудимому 8 лет 5 месяцев лишения свободы. 

Сторона защиты просила оправдать Исахова в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления.

При назначении наказания, суд учел наличие смягчающего обстоятельства в виде наличия малолетних детей. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Суд признал экс-чиновника виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, назначив ему наказание в виде 8 лет 5 месяцев 7 дней лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Кроме того, внесено представление президенту РК о лишении его государственной награды – ордена «Құрмет».

Приговор не вступил в законную силу.
 

#суд #приговор #взятка

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