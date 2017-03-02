​Промышленность в новых условиях

Ключевая фабула
Минувший год навеял немало надежд, но не принес реальных улучшений в текущее состояние мировой экономики в условиях эскалации геополитических угроз, дальнейшей фрагментации системы международной торговли, ревальвации доллара и прочих факторов влияния. В 2016 году экономическое развитие большинства стран сопровождалось слабой инвестиционной активностью, снижением динамики международной торговли, низкой производительностью труда и растущим кредитным бременем. Все эти факторы повлияли на то, что прирост мировой экономики к концу года составил всего 2,2%.
Прогнозы на текущий год пока не содержат четко обоснованных доводов относительно стабилизации мировых рынков сырья, товаров и капиталов. В мире сохраняется высокий уровень девальвационных ожиданий, хотя МВФ сулит немало перемен для тех, кто следует его рекомендациям. Но как бы ни сложилась монетарная тактика текущего периода, влияющая на политику центробанков и финансовых рынков в целом, промышленность многих стран, в том числе государств ЕАЭС, пока остается в зоне подверженности рискам кризисных явлений. В экспортоориентированных секторах экономики, обеспечивающих внешние поставки сырьевых ресурсов, сохраняются низкие темпы производственной активности и умеренные – в отраслях, ориентированных на внутренний рынок потребления.
Согласно данным Национальной палаты предпринимателей РК, в текущих условиях основным источником, поддерживающим рост ВВП, остается внутренний спрос, стимулирование которого на 47% обеспечивается инвестициями, на 29% – запросами потребительского сектора и на 23% – государственными закупками.
Что касается экспорта, создающего основную долю доходов в казну государства, то в прошлом году неблагоприятные факторы, связанные с падением спроса на основные товары Казахстана при нестабильных ценах на нефть, продолжили свое негативное влияние на общую ситуацию во внешнеторговой сфере. При этом сохранялась тенденция, связанная с превышением темпов снижения стоимостных объемов экспорта над импортом. По мнению экспертов МВФ, продолжающаяся ревальвация доллара создает разрушительный риск для международной торговли, делая сырье и субпродукты дешевле, а технологии и сложные машины дороже. Это ставит многие развивающиеся рынки в заведомо невыгодное положение.
Так или иначе, но по итогам 11 месяцев 2016 года экспорт снизился на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт – на 20,1%. При этом экспорт нефти сократился на 36%, газового конденсата – на 59%, что произошло в основном за счет снижения контрактных цен на поставки углеводородов.
Товарооборот со странами ЕАЭС в прошлом году также не принес ощутимых результатов для экономики. Согласно данным ЕЭК, за 11 месяцев 2016 года объем экспорта казахстанской продукции на общий рынок сократился на 26,8%. Снижены объемы поставок минеральных продуктов на 42,7%, продукции химической промышленности – на 6,3%, продовольственных товаров и сельхозсырья – на 11,9%. Положительный рост на уровне 11% отмечался только по металлам и изделиям из них.
В структуре казахстанского экспорта в ЕАЭС машины, оборудование и транспортные средства составили малую толику от всего объема – 5,2%. Потенциал Беларуси в этой позиции более существенен – 27,2%. Продукция химической промышленности РК достигла 13%, металлы и изделия из них – 25,6%, текстиль, текстильные изделия и обувь – 4,2%, древесина и целлюлозные изделия – 0,5%.
Для сравнения отметим, что 27,2% (2,7 млрд долларов) экспорта белорусских машин и оборудования, поставленных на рынок ЕАЭС, значительно превышают по стоимости казахстанский экспорт минеральных продуктов – 33,5% (1,16 млрд долларов). В целом экономический эффект Беларуси от участия во взаимной торговле составил в 2016 году 10,1 млрд долларов, РФ – более 23 млрд долларов, в то время как результат Казахстана в этом плане оказался куда более скромным – 3,4 млрд долларов. Несомненно, это свидетельствует о том, что в условиях деятельности в ЕАЭС вопросы диверсификации экономики для Казахстана остаются более актуальными, чем для наших партнеров – России и Беларуси. С этой точки зрения знаменательно, что приоритеты Третьей модернизации, озвученные в Послании Главы государства, ориентируют Правительство на увеличение потенциала несырьевого экспорта путем модернизации базовых отраслей промышленности, продолжения программы индустриализации и расширения линейки продукции с высокой добавленной стоимостью.
Системная модернизация
В предыдущем периоде положительный вклад в прирост экономики Казахстана оказали такие отрасли, как строительство – 0,5%, транспорт – 0,3%, сельское хозяйство – 0,3% и обрабатывающая промышленность – 0,7%.
Увеличению выпуска продукции обрабатывающей промышленности способствовала положительная динамика металлургической отрасли на 6,6%, что в свою очередь обусловлено ростом выпуска продукции цветной металлургии на 8,5%, черной металлургии – на 3,3%, фармацевтики – 2,5% и электротехники – 2,5%.
Устойчивость металлургической отрасли в условиях текущих рыночных реалий можно объяснить тем, что в прежние годы здесь наиболее продуктивно использовали возможности индустриальной программы развития. Так, за период первой пятилетки в этой сфере введено в эксплуатацию около 60 новых производств на общую сумму 2,5 млрд долларов, что обеспечило значительный прирост объемов продукции. В рамках индустриализации только в черной металлургии реализовано проектов на сумму 390 млрд тенге, в цветной металлургии – более 1 трлн тенге. При этом производительность труда в металлургической промышленности, начиная с 2010 года, выросла на 59% – с 68,2 тыс. долл./;чел. до 108,2 тыс. долл./;чел. в 2014 году.
В последние годы предприятия машиностроительной отрасли продолжают испытывать трудности, связанные с кризисными явлениями, что привело к падению объемов производства в 2015 году на 29,1% и в 2016 году – на 15%. Производство в машиностроении за 2 года сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем 2014 года. Также определенный спад ощутили отрасли по выпуску напитков, одежды и химической промышленности.
Согласно оценкам экспертов, большинство предприятий машиностроения практически простаивают или работают по единичным заказам от случая к случаю. В среднем по отрасли загрузка мощностей не превышает 50%. Лишь у нескольких предприятий из числа тех, кто имеет спецзаказы, загрузка основного оборудования близка к максимальной. Коэффициент обновления основных фондов в целом по отрасли остается сравнительно низким. Основные фонды обновляются медленно, а имеющиеся используются недостаточно эффективно, что создает предпосылки высоких издержек, не позволяющих предприятиям отрасли быть конкурентоспособными на внешнем рынке.
Напомним, что порядка 90% экспорта продукции машиностроения Казахстана приходится на долю российского рынка. Россия является основным потребителем электрического оборудования казахстанских предприятий, доля которой в структуре экспорта достигает 90%. Она также остается единственным партнером в экспорте компьютеров, электронной и оптической продукции. Машины и оборудование, производимые в Казахстане, в основном ориентированы на рынки России, Узбекистана, США и Беларуси.
По экспертным оценкам, доля импорта во внутреннем потреблении рынка машиностроения составляет порядка 75%. И это обстоятельство влияет на рентабельность и конкурентоспособность предприятий отрасли. В то же время это является неосвоенным полем деятельности для предприятий малого и среднего бизнеса, которые могли бы обосноваться в сфере импортозамещения.
В первом полугодии 2015 года предприятия машиностроения наиболее сильно пострадали вследствие ухудшения экономической ситуации в Российской Федерации и девальвации рубля. Отмена НДС и акцизов на ввозимые автомобили усугубили состояние отечественного рынка автомобильной продукции. По итогам первого квартала 2015 года, зафиксирован рекордный уровень «серого импорта» – свыше 107 тыс. новых и подержанных автомобилей поступили на территорию республики по «серым» каналам. При этом порядка 74% объема теневого импорта составили подержанные автомобили.
Железнодорожное машиностроение тоже пережило значительный спад объемов производства, что связано со снижением заказов со стороны АО «НК «Казахстан темир жолы». По итогам шести месяцев 2015 года объем производства железнодорожной техники составил 12,8 млрд тенге, ИФО – 41,1%. При этом производство локомотивов и пассажирских вагонов свелось к минимуму, а производство грузовых вагонов снизилось на 83,4% (50 ед.). Однако в 2016 году для этого сектора возникло немало окон роста в связи с производством новых видов вагонов и перспективой экспорта продукции на рынок Ирана.
В нефтегазовом машиностроении также наблюдался спад производства на 16,7%, в результате чего доля этого сектора в общем объеме обрабатывающей промышленности Казахстана сократилась до 0,5%.
Между тем за предыдущие 5 лет темпы роста инвестиций в модернизацию и увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности были недостаточно значительными. В целом, как считают в НПП «Атамекен», с 2009 года инвестиции в обрабатывающую промышленность выросли на 65,4%, предопределив темпы роста отрасли за этот период лишь на 29,2%. С учетом этой ситуации остается надеяться, что в предстоящие годы многое в этом плане будет наверстано. В противном случае на очередном витке глобальной турбулентности отечественным компаниям реального сектора придется сожалеть об упущенных возможностях, которые имелись в русле программы индустриализации, но не были использованы продуктивно для наращивания потенциала казахстанского несырьевого экспорта.
Тенденции внутреннего рынка
По состоянию на 1 января 2017 года, в Казахстане зарегистрировано 383,9 тыс. юридических лиц. Однако из всех зарегистрированных субъектов бизнеса активно действующими являются лишь 34,8% предприятий. Приоритетным полем деятельности для предпринимательства по-прежнему остаются сфера торговли – 57,5 тыс. субъектов (24,4%), а также строительство – 31,6 тыс. предприятий (13,4%). Малый и средний бизнес также сосредоточен в большей мере в сфере услуг, общепита и аграрном секторе. Это характерно не только для Казахстана, но и других стран СНГ, что во многом объясняется тем, что занятие реальным производством продукции – дело не только трудоемкое, но и чрезмерно затратное по капиталоемкости и технологическому содержанию. Поэтому здесь одной стихийностью не обойтись. Энергия предприимчивости масс, как мы убедились на практике, может вылиться куда угодно, но в меньшей степени – в реальное производство, если в этом не будет целенаправленной политики, позволяющей взращивать бизнес, который не только торгует импортом по принципу перманентного вздутия цен на товары, но и производит конкретную продукцию.
В числе существенных рисков неблагоприятных условий торговли – вероятность снижения покупательной способности населения, что только усугубит положение экономики. Положение населения стран-экспортеров нефти ухудшается из-за роста цен на импорт, что обусловлено девальвацией национальных валют в условиях валютных войн, сокращением рабочих мест в производственных секторах экономики, а также значительным давлением на бюджет из-за слабой конкурентоспособности секторов. Такое положение дел логически предопределяет необходимость быстрой адаптации к новой экономической реальности, в которой сложившийся порядок вещей склонен к столь же активной перемене в зависимости от условий.
С 2010 по 2014 год торговля была главным драйвером роста экономики, обеспечивая до 40% прироста ВВП. Однако реалии текущего периода внесли в этот порядок вещей существенные коррективы. По итогам 2016 года оптовая торговля сократилась на 2,7%, розничная, наоборот, увеличилась на 0,9%. В результате общий индекс торговой отрасли сократился на 1,4%. В минувшем году курс национальной валюты был стабильным, и это способствовало увеличению объема розничной торговли на 0,9% по сравнению с прежним годом.
Тем временем поддержка строительной отрасли со стороны государства позволила не только сохранить положительную динамику ее развития, но и вывести в лидеры экономики. В прошлом году строительство стало основным драйвером роста экономики, давшим 50% прироста ВВП. Рост индекса физического объема произведенных работ по отношению к предыдущему году здесь вырос на 7,9%. Безусловно, это связано с активным строительством жилья в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы. По итогам двух лет реализации проектов около 90% всех построенных объектов приходится на жилые здания, а также 2,8% – на торговые объекты.
В целом в 2016 году более 70% всей экономической прибыли давали всего три отрасли: горнодобывающая промышленность – 30%, строительный сектор – 22% и обрабатывающая промышленность – 18%.
Причем впервые за многие годы высокая рентабельность в строительном секторе отодвинула добывающий на второе место. Тем не менее традиционная прибыльность добывающей отрасли по-прежнему оттягивает большую часть инвестиций на себя. И эти инвестиции имеют склонность к росту с учетом перспективы открытия и разработки новых месторождений минеральных ресурсов в стране.