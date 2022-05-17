Пропавший солдат нашелся в Актау

Сбежавшего из актауской воинской части 18-летнего Баглана Адильбекова нашла полиция, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на inAktau.kz.

Как стало известно, военнослужащий на момент обнаружения находился на набережной 14 микрорайона, он был в военной форме. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В региональном командовании «Батыс» подтвердили информацию о том, что сбежавший военнослужащий срочной службы Баглан Адилбеков найден.

«Сегодня, 17 мая, военнослужащий воинской части 6656 рядовой Адилбеков Б.Б. самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции города Актау. Рядовой Адилбеков Б.Б. встретился со своими родителями. Проводится служебное расследование», - сообщили в «Батысе».

Напомним, 14 мая, после несения патрульно-постовой службы, военнослужащий срочной службы воинской части 6656, сдав рабочую технику, не прибыл на место сбора и убытия войсковых нарядов. Молодого человека объявили в розыск. В воинской части также исключили версию неуставных отношений среди сослуживцев Баглана Адильбекова, которые могли бы стать причиной побега.