Пропавшую четверть века назад иностранку нашли казахстанские полицейские

Полицейские Туркестанской области воссоединили иностранку, пропавшую без вести 25 лет назад, с ее родными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В марте прошлого года в Сарыагашский районный отдел полиции Туркестанской области из отдела полиции соседнего города поступило дело гражданки Узбекистана.

Бездомной женщине было 40 лет и имя ее было неизвестно (без документов). Попав в кризисный центр в Шымкенте, она рассказала, что находилась в сексуальном рабстве в притоне в Сарыагашском районе, а в возрасте 10 лет родители продали ее неизвестным в Узбекистане.

По делу сарыагашские полицейские провели всестороннее расследование. В ноябре того же года дело принял к производству ДП Туркестанской области.

В ходе следствия были назначены судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. Были опрошены ее близкие знакомые. Затем, в декабре, через Министерство внутренних дел РК в Узбекистан направили международное поручение для установления личности потерпевшей и выяснения правдивости ее слов.

Стражи порядка установили родителей и родственников иностранки из села Сарчашма Шахрисабзского района Кашкадарьинской области Узбекистана и встретились с ними. Также туркестанские полицейские помогли получить женщине удостоверение личности и паспорт.

Как выяснилось, узбекистанка ушла из дома в 17 лет. А доводы о том, что она находилась в рабстве в притоне и ее продали родители, не нашли своего подтверждения. Дело было прекращено в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 35 УПК РК.

Сейчас принимаются меры для возвращения иностранки на родину.