Пропавшую 15-летнюю девочку нашли мертвой в озере Балхаш

Более 130 полицейских и волонтеров искали пропавшую в Балхаше девочку, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на медиапортал МВД
Как сообщается, поздно вечером 10 декабря в полицию обратился местный житель с просьбой о поиске 15-летней дочери. Около 4 часов дня девочка вышла из дома, предупредив, что идет на танцы, но вечером не вернулась.
По тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции. Отрабатывались места стоянок такси и транспорта, другие места, камеры видеонаблюдения, трассы за городом.
Кроме полицейских в поисках, продолжавшихся около суток, участвовали волонтеры и добровольцы из жителей города.
Масштабные поиски привели на утро 11 декабря к озеру Балхаш.
«На берегу озера были обнаружены вещи пропавшей. С этого времени усилия поисковиков сосредоточились на акватории озера. В 13:36 на глубине 2,5-3 метров на расстоянии 40-50 метров от берега найден труп девочки. По предварительным данным, произошел суицид. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в официальном сообщении департамента полиции Карагандинской области.