Пропавшую 15-летнюю девочку нашли мертвой в озере Балхаш

Более 130 полицейских и волонтеров искали пропавшую в Балхаше девочку, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на медиапортал МВД

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Карагандинской области

Как сообщается, поздно вечером 10 декабря в полицию обратился местный житель с просьбой о поиске 15-летней дочери. Около 4 часов дня девочка вышла из дома, предупредив, что идет на танцы, но вечером не вернулась.

По тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции. Отрабатывались места стоянок такси и транспорта, другие места, камеры видеонаблюдения, трассы за городом.

Кроме полицейских в поисках, продолжавшихся около суток, участвовали волонтеры и добровольцы из жителей города.

Масштабные поиски привели на утро 11 декабря к озеру Балхаш.