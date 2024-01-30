Прорывной в буквальном смысле стала изношенная на 74% теплосеть в Петропавловске

В один день прорывы на сетях случились сразу в двух местах. При этом несколько десятков домов остались вообще без теп­ла, а снижение температуры в батареях почувствовали гораздо больше жильцов. Кипяток растекался по дворам, затапливал подъезды, вода проникла даже в торговый центр. Пар поднимался на высоту девятого этажа.

Все это не добавило оптимизма жителям областного центра, которые и так пребывают в нехороших предчувствиях с тех пор, как рухнула одна из трех дымовых труб Петропавловской ТЭЦ-2.

Первой дала течь труба теп­лотрассы во дворе дома по улице Назарбаева, 154. Следом прои­зошел порыв теплотрассы в райо­не улиц С. Муканова и М. Жумабаева.

Пресс-служба ТОО «Петропавловские тепловые сети» сообщила в этой связи: «Выявлено повреж­дение участка тепловой сети 200 мм… Аварийная бригада в количестве шести человек приступила к устранению повреж­дения. Задействованы четыре единицы специальной техники».

«На период устранения повреж­дений ряд домов и субъекты бизнеса отключены от тепла, – написал в соцсетях аким Петропавловска Серик Мухамедиев. – Сразу скажу, это временная мера. После завершения работ все потребители будут проверены на обеспеченность теплоснабжением. Также в работе задействованы коммунальные службы. Работники проводят откачку воды с прилегающей территории. После организуем подсыпку песко-соляной смеси…»

На месте аварии побывал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов. Походил, посмотрел, распорядился починить трубу как можно скорее, а на своей страничке в Telegram указал, что будет держать решение этой задачи на личном контроле.

Иные заботы выпали на долю местных жителей. Так, например, Виталию Мельникову пришлось искать резиновые сапоги, чтобы войти в подъезд, потому как горячей воды натекло столько, что в ботиночках не пройти – глубина 10 см.

– Степень изношенности теплотрасс в Петропавловске составляет 74%, – сообщил исполняющий обязанности генерального директора ТОО «Петропавловские тепловые сети» Виталий Холоша. – Под отключение попали более 20 домов. В целом на теплоснабжение города это не повлия­ло. Каждый год мы проводим плановый ремонт, но, как видите, трубы не вечны, эксплуа­тируются с 1970–1980-х годов.

Справедливости ради отметим, что изношенность электрооборудования в Северо-Казахстанской области еще больше – 95%, а мес­тами выше, о чем, в частности, говорилось на недавнем заседании в областном акимате.

Страдают не только горожане, но и предприниматели. Когда вода хлынула в супермаркет по улице Муканова, она проникла в бутик с женской одеждой. Покупателей и сотрудников в тот ­момент эвакуи­ровали, но товар-то остался внут­ри. Владельцы были в шоке: пришло новое поступление женских нарядов стоимостью в несколько миллионов тенге, и что с ними станет, непонятно. От горячей воды испортилось торговое оборудование, разбухли перегородки из ДСП – кто возмес­тит ущерб? Вопросы остаются без ответов…

Большая изношенность (74%!) теплосетей протяженностью около 230 километров вызывает тревогу у жителей и специалис­тов. Если иметь в виду, что минувшим летом тепловики сумели отремонтировать всего восемь (!) кило­метров теплотрасс, то перспектива представляется весьма мрачной и очень холодной.

Городские власти между тем утешаются, что совместно с энергетиками разработали дорожную карту на 2024–2029 годы по капитальному ремонту тепловых сетей, которая якобы должна снизить их изношенность на… 15%. Это значит, что через пять лет степень изношенности теп­лосетей составит 60%? И это в лучшем случае…

В «прорывной» день, когда во всех социальных сетях и чатах ­горожане жаловались на осты­вающие батареи, тепловики призывали не паниковать, не распус­кать слухи: мол, ничего страшного не случилось. Ну, и ­действительно, к вечеру горячая вода вернулась, а батареи нагрелись. Страсти мало-помалу остыли.

К концу рабочего дня пресс-­секретарь АО «Севказэрнерго» Динара Ходжаева подвела итог: «Сварочные работы на ул. Назарбаева, 154 завершены, гидравлический режим восстанавливается, скоро произойдет заполнение трассы. В месте второго прорыва повреждение также локализовано, причина станет ясна после вскрытия».

В общем, проблема как бы решена. Но осадок-то остался… Обсуж­дая это происшествие, жители Петропавловска благодарили Бога и... погоду, дескать, хорошо, что все случилось, когда мороз был не минус 30, а «всего-то» минус 15.

Не внушают оптимизма и черепашьи темпы реконструкции теплосетей. Так, например, ТОО «Петропавловские тепловые сети» завершило проект по реконструкции тепловой магистрали по ул. Сатпаева в Петропавлов­ске. Протяженность реконструи­рованного участка составила 1, 021 км (это участок трубопровода по ул. Сатпаева от ул. Ко­шукова до ул. Фрунзе).

Притчей во языцех стала и рухнувшая труба ТЭЦ-2, точнее, новая труба, которая строится на месте старой. В связи с дефектом в конической скользящей опалубке, из-за которого произошло отклонение от вертикальной оси, с восьмого августа прошлого года прекратилось ее дальнейшее возведение. К тому времени она поднялась на высоту 39 мет­ров! Стало заметно, что труба накренилась, точно Пизанская башня. Подрядной организацией по строительству 180-метровой трубы является ТОО «Казтеплоспецстрой».

Как пояснил генеральный директор проектного института Владимир Пешков, «для правильной установки скользящей опалубки, а главное, для исключения «холодного стыка»… необходимо выполнить демонтаж уже смонтированной ее части до фундамен­та с сохранением арматурных выпусков».

Предполагается, что до 1 марта 2024 года демонтаж смонтированной части дымовой трубы будет завершен, а с 1 апреля, когда установится среднесуточная температура воздуха выше пяти градусов, начнется дальнейшее строительство трубы.

Напомним, что возведение трубы – это очередной этап инвестиционной программы реконструкции и модернизации Петропавловской ТЭЦ-2. Финансирование производится за счет средств АО «Севказэнерго» и акционеров. Осуществлением проекта занимаются ТОО «Казтеплоспецстрой» и субподрядчик АО «ТеплоХимМонтаж», которые в 2022 году успешно реализовали проект по строительству железобетонного ствола дымовой трубы в Павлодаре.

Новая труба заменит две – су­ществующую и демонтированную. После завершения работ к новой трубе будут подключены семь из 12 котлоагрегатов станции. Осуществление проекта призвано обеспечить дополнительную на­дежность Петропавловской ТЭЦ-2.

Генеральный директор ТОО «Казтеплоспецстрой» Константин Бигожин утверждает, что срок строительства ствола дымовой трубы, а также стоимость проекта останутся неизменными и что-де готовность ТЭЦ-2 к началу отопительного сезона 2024–2025 годов будет обеспечена.

Свежо предание… Но так хочется верить!