«Проще обратиться в платную клинику» – ряд вопросов к системе здравоохранения возник у мажилисмена

Мажилис,Здравоохранение
87
Гульмира Кунапия
корреспондент

Вопросами к качеству государственного здравоохранения задался мажилисмен Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам депутата, количество зарегистрированных мединцидентов выросло более чем в 10 раз.

«Это важный шаг, поскольку латентные случаи начали фиксироваться. Теперь задача — использовать эту информацию для обучения медперсонала и повышения качества услуг. Применение подхода, подобного «чёрному ящику» в авиации, позволит анализировать инциденты и предотвращать их в будущем», – считает парламентарий.

Асхат Аймагамбетов назвал также одну из проблем, требующих решения – квотирование медицинских исследований.

«Система линейной шкалы, введённая Минздравом, ограничивает количество исследований для больниц (например, 10 МРТ или 10 КТ в месяц). Это вызывает: рост очередей, когда аппараты простаивают, а пациенты ждут несколько месяцев из-за исчерпания месячной квоты и недовольство граждан, которые не понимают, почему оборудование не используется по максимуму и почему они должны так долго ждать», – пояснил он.

Также у депутата возникли вопросы к эффективности комплексного подушевого норматива (КПН).

По его словам, поликлиники получают фиксированную сумму за каждого прикреплённого пациента — от 1 600 тенге в месяц (плюс коэффициенты), независимо от того, обращался человек или нет. Дополнительно, если пациент обращался, поликлиника получает дополнительные средства за лечение.

«Как это стимулирует поликлиники активно работать с прикреплённым населением? Насколько эффективно используются эти средства? Поликлиника, к которой я прикреплён, распределяет услуги так, что для получения помощи приходится ездить по городу: УЗИ в одном месте, КТ в другом, специалист в третьем. В итоге проще обратиться в клинику на платной основе, но государственная поликлиника всё равно ежемесячно получает за меня КПН, как за прикреплённого пациента», – сетует он.

Вместе с тем Аймагамбетов отметил, что госклиники отдают на соисполнение около 50% бюджета , тогда как частные стараются оставить эти средства у себя.

Он недоумевает, почему закупки услуг производятся у аффилированных организаций – у которых «практически ничего нет, но при этом клиники прикрепляют население».

#здравоохранение #мажилисмен #медуслуги #поликлиники #Аймагамбетов

Популярное

Все
Дорогу молодым!
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Сбалансированный подход
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Всеобъемлющее выступление
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Самый умный нашелся!
Найти работу по душе
Миллион за VIP-номер
Библиотека как центр притяжения
В Шымкенте проходят «Рождественские встречи-2025»
Началась рекультивация полигона
63 села отказались от алкоголя
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Наука должна служить во благо общества
Свалки под окнами
В полтора раза вырос экспорт зерна
Есть девять комфортных школ!
Готовимся к паводковому периоду
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?

Читайте также

Показатели летальности от метапневмовируса очень низкие
«Это обычный период, который мы с вами должны пережить»: Ду…
Хирурги извлекли из кишечника четырехлетнего малыша 39 магн…
Министерство здравоохранения провело значительную работу в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]