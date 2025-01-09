«Проще обратиться в платную клинику» – ряд вопросов к системе здравоохранения возник у мажилисмена

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам депутата, количество зарегистрированных мединцидентов выросло более чем в 10 раз.

«Это важный шаг, поскольку латентные случаи начали фиксироваться. Теперь задача — использовать эту информацию для обучения медперсонала и повышения качества услуг. Применение подхода, подобного «чёрному ящику» в авиации, позволит анализировать инциденты и предотвращать их в будущем», – считает парламентарий.

Асхат Аймагамбетов назвал также одну из проблем, требующих решения – квотирование медицинских исследований.

«Система линейной шкалы, введённая Минздравом, ограничивает количество исследований для больниц (например, 10 МРТ или 10 КТ в месяц). Это вызывает: рост очередей, когда аппараты простаивают, а пациенты ждут несколько месяцев из-за исчерпания месячной квоты и недовольство граждан, которые не понимают, почему оборудование не используется по максимуму и почему они должны так долго ждать», – пояснил он.

Также у депутата возникли вопросы к эффективности комплексного подушевого норматива (КПН).

По его словам, поликлиники получают фиксированную сумму за каждого прикреплённого пациента — от 1 600 тенге в месяц (плюс коэффициенты), независимо от того, обращался человек или нет. Дополнительно, если пациент обращался, поликлиника получает дополнительные средства за лечение.

«Как это стимулирует поликлиники активно работать с прикреплённым населением? Насколько эффективно используются эти средства? Поликлиника, к которой я прикреплён, распределяет услуги так, что для получения помощи приходится ездить по городу: УЗИ в одном месте, КТ в другом, специалист в третьем. В итоге проще обратиться в клинику на платной основе, но государственная поликлиника всё равно ежемесячно получает за меня КПН, как за прикреплённого пациента», – сетует он.

Вместе с тем Аймагамбетов отметил, что госклиники отдают на соисполнение около 50% бюджета , тогда как частные стараются оставить эти средства у себя.

Он недоумевает, почему закупки услуг производятся у аффилированных организаций – у которых «практически ничего нет, но при этом клиники прикрепляют население».