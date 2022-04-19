Прощаемся смеясь

Вместо того чтобы смеясь прощаться с не лучшими эпизодами своего прошлого, мы набросились на своих же юмористов. Порой без видимой причины.

Здравый смысл на этой неделе покинул чаты. Сабуров, Чебатков, Мусагалиев – вот кому не до смеха. Мы воспринимаем их своими, несмотря на то, что живут и работают они за пределами страны. Это же яркий пример, как локальная история может иметь широкий успех. А в случае с Сабуровым и вовсе международный. Шутки-шутками, а ведь концерты в Америке!

Но... концерты сорваны. Логика в духе сегодняшних дней: концерта не будет, если Сабуров не скажет то, что он, по мнению части американского сообщества, должен сказать.

Чебатков вообще попал под горячую руку: в его новом мерче разглядели неугодные нынче символы, хотя это были скандинавские руны. Достаточно кому-то увидеть эти литеры – быть скандалу. Сеть казахстанских книжных магазинов вынуждена пошитую в 2019 году униформу продавцов перезаказывать. Слово «Ревизор» было написано через Z.

И даже там, где никаких букв нет, их придумывают. Под угро­зой срыва оказался юморис­тический концерт с участием ­Азамата Мусагалиева. И все из-за фейковой афиши. Организаторам пришлось выпускать опровержение и массово рассылать оригинальную афишу, которая выпущена еще в декабре прошлого года, когда был подписан договор о проведении концерта.

Скандал, бойкот – возмутительно! Это натуральная истерия – отвернуться от главных проблем и все усилия направлять на поиск черной кошки в темной комнате. Никакой кошки нет, но зато есть полная иллюзия, что гражданская позиция клокочет, словно котел с кипящим свинцом. Осталось фильм про Zorro и автомобили Opel разъяснить…

Благо, здравый смысл сильнее. Загляните в социальные сети: казахстанцы увлеченно ставили флаги двух стран на свои аватарки, словно выбирали сборную, за которую будут болеть в хоккейном матче. Такая вот «гражданская позиция». Но она меняется, и все больше людей ставят казахстанский флаг. В практическом смысле меняется не многое. Но в голове, во внутреннем мироощущении, быть против кого-то – это одно. А быть за своих – совсем другое.

Еще одна заметная финансовая новость недели – проблемы банков. Санкции повлияли на финансовые структуры, связанные с Россией. И сразу появились массовые рассылки: не платите по кредитам, взятым в таких банках. Якобы никаких последствий это иметь не будет. Вряд ли это гражданская или принципиальная позиция. Скорее, позиция неразумная. Не было еще в истории такого банка, который бы выдал кредит и не пришел за ним. Вклады – это да, это можно простить. Кредиты – никогда.

Еще о банковских интеграциях. Казахстан окончательно отказался от решения «подружить» наше электронное правительство с продуктами «Сбера». От официального признания собственной системы бесперспективной и до мужественного «сами во всем разберемся» прошло меньше года. Что характерно, эта идея общественности не нравилась с самого начала. Как и законопроект по защите детей от кибербуллинга, который Сенат вернул в Мажилис.

Хочется верить, что времена действительно меняются, и об­щественное мнение что-то значит. Президент на неделе принял акима столицы и поручил продолжить ее развитие и благоустройство с учетом мнения городской общественности. Проб­лемы Талдыколя и экологии, получается, тоже будут услышаны? Ведь проблемы есть, и общест­венность не молчит. Каким бы красивым ни был главный город страны, весной недоумеваешь: то ли зима такая длинная, что все успеваем замусорить и сломать, то ли лето такое короткое, что не успеваем все починить и убрать…