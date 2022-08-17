Прошлое рождает будущее

В Алматы состоялась выставка произведений латвийский художницы армянского происхождения Каринэ Паронянц.

Экспозиция европейской гостьи не только порадовала ценителей живописи техникой и тематикой произведений, но и дала повод задуматься о развитии и возможностях отечественной сферы искусства.

В день вернисажа в алматинской галерее «Улар» было по-особенному светло и красочно. Особую атмосферу создали живописные работы художницы. Каринэ Паронянц прекрасно владеет академической школой живописи, но при этом тонко понимает настоящее время, ощущает требования и запросы сегодняшнего дня. А еще она очень женственна и красива в своих работах, где-то воинственна, а где-то робка. Произведения выполнены в стиле пост­модернизма, хотя некоторые специалисты, как говорит сама автор, склонны причислять ее к фовистам – из-за использования ярких цветов и орнаментов в своих полотнах.

В Алматы увидели 23 картины, созданные в разные творческие периоды – от декоративных работ до своеобразных социальных манифестов. Каринэ в наш город с выставкой приехала впервые, но с Казахстаном ее связывают семейные узы. Ее муж родом из Алматы, давно проживает в Латвии, но нередко бывает на родине. В этот раз Каринэ решила совместить очередной приезд к родственникам с организацией выставки.

В Латвии художница предпочитает создавать в основном концептуальные проекты, концентрирующиеся на определенной тематике, а в Алматы постаралась представить свое творчество в полном объеме.

– Как мне кажется, любой художник смотрит на мир сквозь призму своего генетического кода. Поэтому в моих работах можно прочитать и армянские темы, – отметила Каринэ.

Дух и стилистика Востока прослеживаются у латвийской художницы в цикле работ под названием «Тигр и пион». Ведь тигр нередко становится цент­ральным героем старинных мифов и сказаний древней Персии, Индии, Китая, а цветок пиона характерен для восточной, китайской культуры.

Посредством символов и авторских смыслов Каринэ запечатлела образы животных, плодов, растений и цветов. Кстати, все эти картины родились в довольно символичном месте – в мастерской, расположенной в одном из исторических зданий рижского Ботанического сада. Такая мастерская дает возможность художнице как самой писать на пленэре, так и организовывать уроки для учеников. Каринэ утверждает, что преподавание помогает все время быть в тонусе.

– Работа с людьми подталкивает меня возобновлять и умножать свои знания, генерировать что-то новое, совершенствовать себя. Это хороший повод поработать над собой, – рассказывает Каринэ. – Если преподаю детям, то выстраиваю урок в одном ключе, взрослые дамы ценят не только практические знания, но и приятное времяпрепровождение, а студентам стараюсь дать необходимую академическую основу.

Работы из интереснейшей коллекции «Урбанистическая философия» были также созданы в Ботаническом саду, окруженном старыми лабораториями, заброшенными теплицами советских времен. Контраст красивого ландшафта и разрушенных построек, конструкций дал почву для размышления о том, что цивилизация дает человеку и что он в свою очередь отдает ей взамен.

Некоторые холсты, представленные на выставке, создавались во время локдауна, связанного с пандемией. Тогда автор картин подняла острые вопросы, в том числе связанные с воздухом – жизненно необходимой субстанцией для человека:

– В период карантина эта тема приобрела особую актуальность как в прямом, так и переносном смысле. Внешние обстоятельства перекрыли нам кислород. А всеобщая дигитализация выдвинула на первый план проблему одиночества.

Работа под названием «Когда фундамент Мира рушится, важно держаться своего круга» была написана в 2020 году. Каринэ в качестве авторского комментария пишет следующее: «Развитие ядерного вооружения и напряженность международной обстановки… Вряд ли мы можем повлиять на развитие глобального катаклизма, но сохранить Мир в собственном Доме все еще в наших силах».

Кстати, название выставки «Возрождаясь из пепла» представляет собой как художественную метафору, так и в первую очередь призвано обратить внимание на технические особенности живописи латвийского мастера: многие из представленных работ написаны на старых простынях, скатертях, вышитых тканях, покрытых грунтом с добавлением золы.

– Собственно, в этом я вижу некий символизм: из прошлого рождается новая форма. Иногда я грунтую свои холсты золой из костра Яновой ночи, проходящей на рубеже двух периодов солнечного годового цикла. В этих кострах можно сжечь свой прошлогодний венок и прошлогоднюю новогоднюю елку, – рассказывает Каринэ. – Моя живопись тактильная. Мне очень важно самостоятельно делать грунтовку, достигать шероховатость холста с использованием золы.

Ряд своих картин художница создала, вдохновившись творчеством советского кинорежиссера, сценариста и художника Сергея Параджанова. Это живописный цикл «Цвет граната».

– Плод граната в цвету для меня очень сильный символ. Это образ плодородия, продолжения рода, солнца. Цвет граната многолик и бесконечен – цвет крови, рубина, жизни, любви, – объясняет автор. – В 2024 году исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося режиссера, и по этому случаю я готовлю цикл живописных цитат на какие-то отрывки его рукописей, фильмов. Тот, кто близко знаком с его творчеством, все эти символы сможет легко прочитать.

Есть у художницы и другие символы, которые «путешествуют» от картины к картине. Например, белое кружево обозначает кропотливый ручной труд и стремление человека к эстетике. Другой важнейший элемент на холстах латвийского мастера – нить судьбы: где-то она складывается в узел, заставляя зрителей задуматься над своей жизнью. А арбуз стал не только фирменным знаком, но и самым узнаваемым образом у Каринэ. Его милитаристический внешний вид приобретает совершенно иные черты при разрезании – внутри эта сочная тыквина становится символом мягкости, женственности, плодородия.

– Перед приездом к вам я долго думала, какой же цветок, запечатленный на моих работах, лучше привезти в Казахстан. И решила представить тюльпан. Позже я была приятно удивлена, узнав, что тюльпан наравне с яблоком является символом Алматы, а Казахстан – родиной тюльпанов, – порадовалась новым знаниям Каринэ.

Каринэ Паронянц с 2007 года является членом Союза художников Латвии, провела более двадцати персональных выставок в городах страны, регулярно участвует в групповых выставках латвийских художников и международных проектах. Ее работы находятся в частных коллекциях Латвии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Америки.

Арт-менеджер и директор «Улар» Юрий Маркович рад, что смог помочь Каринэ в презентации ее творчества в стенах одной из старейших алматинских галерей:

– Меня не только поразили сами работы Каринэ, но и ее мастерство, уровень подготовки. Думаю, что наша гостья в рамках «круглого стола», который состоится в двадцатых числах августа, поделится опытом реализации арт-проектов международного масштаба.