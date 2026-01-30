Как отметил в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций директор учреждения Нуржан Мергенбай, сегодня основная деятельность музея охватывает широкий спектр направлений – от реставрации и археологических исследований до научно-просветительской работы, развития туризма и контроля охранных зон памятников.

В настоящее время на территории области насчитывается около 30 памятников истории и культуры республиканского значения, включая объекты архитектуры, археологии, ансамбли и монументальные сооружения. Семь из них находятся на балансе музея-заповедника.

Одним из ключевых показателей эффективности работы стал рост туристического потока. Если в 2024 году объекты учреж­дения посетили 112 839 человек, проведено 224 экскурсии, то в прошлом году эти показатели выросли до 123 661 посетителя и 502 экскурсий, что, безусловно, не может не радовать.

– Большое внимание в пос­леднее время уделялось благоустройству и развитию инф­раструктуры. На территориях мавзолеев Айши-биби и Карахана были разбиты цветники, модернизированы системы полива, проведены работы по санитарной очистке и озеленению в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», – сказал Нуржан Мергенбай.

Кроме того, у мавзолея Карахана обновлено каменное мощение перед входом, усовершенствована система освещения и заменено ограждение. В археологическом парке «Көне Тараз» обновлена покраска пешеходных дорожек, а на территории дворцового комп­лекса Ақыртас – информационные таблички. Все эти меры направлены на повышение удобства и безопасности посетителей, а также усиление туристической привлекательности объектов.

– Еще одним значимым дос­тижением для нас является укреп­ление сотрудничества с партнерами из других регионов. В прошлом году в область с передвижными выставками приезжали музеи-заповедники «Отырар» и «Таңбалы». Подобные проекты способствуют популяризации не только истории Тараза, но и общего культурного наследия Казахстана, а также создают площадку для обмена профессиональным опытом, – говорит директор музея-заповедника «Памятники древнего Тараза».

Значимые инициативы реализуются и на международной арене. Так, на городище Кулан, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, по инициативе Международного фонда тюркской культуры и нас­ледия стартует проект по его музеефикации. Это позволит воссоздать исторический облик памятника на уровне мировых стандартов.

Параллельно ведется разработка проекта «Древнее городище Барысхан: сохранение и изучение историко-культурного наследия». В перспективе здесь планируется создать музей под открытым небом и включить объект в основные туристичес­кие маршруты региона.

В унисон объявленному Году цифровизации и искусственного интеллекта был создан первый видеоролик с применением AI-технологий. Проект посвятили легендам, связанным с известными в стране и далеко за ее пределами мавзолеями Айши-биби и Карахана.

Кроме того, при входе на территорию этих двух мазаров, а также комплекса Ақыртас и городища Тараз внедрена система QR-оплаты, что обеспечило прозрачность финансовых поступлений.

Также для точного учета посетителей и повышения уровня безопасности на объектах начата установка турникетов. В планах руководства учреждения – размещение мультивалютных боксов для пожертвований, принимаю­щих как наличные, так и электронные платежи.

– В прошлом году мы провели 130 мероприятий, из которых 15 носили научный характер. Среди них – международная конференция «Тараз – история и назидание». Для подрастаю­щего поколения проведены 42 тематические лекции в учебных заведениях. Вместе с тем в области реализуются программы «Юный археолог» и «Юный краевед», – проинформировал Нуржан Мергенбай.

Он также сообщил, что музей-заповедник ведет активную просветительскую деятельность. В социальных сетях опубликована 21 видеолекция о памятниках, а в международных, республиканских и областных печатных изданиях вышло 30 научно-поз­навательных статей.

Сегодня музей-заповедник имеет около 30 действующих меморандумов о сотрудничест­ве. В их числе соглашения с государственным музеем-заповедником «Шахрисабз» (Узбекистан) и национальным историко-археологическим комплексом «Сулайман-Тоо» (Кыргызстан). Они открывают возможности для совместных археологических исследований и культурных проектов. Развитие инфраструктуры, внедрение цифровых решений, активная научная и просветительская работа, а также развитие партнерских отношений показывают: древняя история города не просто сохраняется – она становится для нас ближе, понятнее и интереснее.