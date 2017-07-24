Противодействуя коррупции

В частности, были обсуждены процедуры проведения антикоррупционного мониторинга, внут­реннего анализа коррупционных рисков и разработки антикоррупционных стандартов.

– Отличительная особенность антикоррупционного законодательства на современном этапе – расширение круга субъектов противодействия коррупции. Поэтому государственным органам необходимо постоянно совершенствовать практику выявления причин и условий, ведущих к противоправной деятельности, – отметила главный эксперт департамента антикоррупционной политики АДГСПК Ольга Шиян.

По итогам мероприятия сотрудники министерства отметили своевременность и актуальность вопросов, разъясненных в ходе тренинга.