Проверка перед сессией

Депутат Сената Парламента Нурторе Жусип посетил Нацбиблиотеку РК в Алматы, где ознакомился с ее материально-технической базой и книжным фондом, а также встретился с руководством и сотрудниками библиотек города. Участники встречи обсудили вопросы внедрения цифровых технологий и меры, направленные на социальную поддержку молодых специалистов и повышение интереса граждан к чтению.

Сенатор рассказал о государственных реформах в сфере архивного дела и библиотечной отрасли, направленных на повышение привлекательности соответствующих профессий, улучшение социальных гарантий.

Вместе с тем Нурторе Жусип отметил, что в последние годы в Казахстане активно работают над возрождением интереса к литературе и повышением читательской грамотности, особенно среди молодежи. Ведется работа по созданию культа книги, усилению роли и потенциала библиотечной системы, развитию нового художественного контента, в том числе на казахском языке, что особенно важно, поскольку две трети школьников обучаются на государственном языке, и доля казахскоязычного населения растет.

– Президент неоднократно заявлял о важности читательской грамотности и значении книг. На третьем заседании Национального курултая в Атырау он отметил, что читающая нация может достигнуть больших успехов. Мы, депутаты, также уделяем внимание этим вопросам, включая оснащение библиотек и улучшение условий работы библиотекарей. С момента избрания депутатом я регулярно поднимаю вопросы библиотечного дела в своих запросах к Правительству, указываю на системные проблемы, такие как старые здания библиотек и отсутствие возможностей для повышения квалификации из-за нехватки нормативных актов, – сказал Нурторе Жусип.

Парламенатарий передал в книжный фонд Национальной библиотеки свои недавно вышедшие в свет книги «Общественное опоздание» и «Жарық сәуле».

С руководителями крестьянских хозяйств Западно-Казахстанской области встретились сенаторы Арман Утегулов и Ляззат Рысбекова. На встрече были обсуждены текущие проблемы и возможные пути их решения.

Со слов крестьян, область сталкивается с острой проблемой – стремительным увеличением численности сайгаков. Это приводит к значительным убыткам, так как животные вытаптывают пастбища и посевы, затрудняя развитие сельского хозяйства в регионе.

Сенатор Арман Утегулов отметил, что по мере дальнейшего увеличения популяции сайгаков проблема приобретает все более серьезный характер, требующий незамедлительных мер для защиты интересов сельхозпроизводителей и сохранения экосистемы области.

– Безусловно, сайгаки являются важным элементом экосистемы Западно-Казахстанской области, их сохранение очень важно для биоразнообразия региона. Однако чрезмерный рост популяции несет в себе риски для крестьянских хозяйств и сельского хозяйства в целом. Поэтому к регулированию численности этих животных нужно подходить тщательно и ответственно, – сказал Арман Утегулов.

Кроме того, Арман Утегулов и Ляззат Рысбекова посетили Уральск, а также Каратобинский, Сырымский, Теректинский, Бурлинский районы, пострадавшие от паводков. Парламентарии ознакомились с ходом строительства нового жилья и восстановления поврежденных домов.

– Вопрос полного и оперативного восстановления жилья, пострадавшего от паводков, имеет принципиальное значение и находится под строгим контро­лем руководства страны, а также под пристальным вниманием общест­венности. Жители региона с нетерпением ждут завершения строительных работ и получения нового жилья. Мы, как депутаты, продолжаем оказывать всестороннюю поддержку в этом важном вопросе, – отметила Ляззат Рысбекова.

Места, пострадавшие от паводка, посетил сенатор Бекболат Орынбеков в Сарысуском районе Жамбылской области. Депутат подчеркнул необходимость незамедлительного устранения последствий стихии и контроля за восстановительными работами.

Также сенатор посетил центральную котельную «Жанатас Су-жылу», где отметил важность завершения ремонта средней школы им. Д. Кунаева до начала учебного года и оказания необходимой помощи пострадавшим жителям.

Кроме того, сенатор ознакомился с работами по устранению ущерба на 152-м километре дороги Жанатас – Саудакент. Сильные дожди привели к повреждению труб и обочины. В настоящее время участок открыт для движения, продолжаются ремонтные работы.

На 171-м километре железной дороги Тараз – Жанатас также произошло затопление, но дорогу оперативно восстановили, и движение поездов возобновлено.

Депутаты Мажилиса также продолжают работу в регионах. Так, член фракции партии «Amanat» Болат Керимбек ознакомился с ходом реконструкции Центрального стадиона в Талдыкоргане, а также встретился со спортивной общественностью области.

Центральный стадион Талдыкоргана после реконструкции сможет принять 1 500 зрителей, это на 500 мест больше, чем прежде. На обновленном газоне тренировки смогут продолжить более 400 детей – воспитанников футбольного клуба «Жетысу».

– Общество всегда уделяет прис­тальное внимание спорту, особенно в свете недавних Олимпийских игр. Уверен, что в будущем нашу страну ждет множество ярких побед в большом спорте. Именно для этого государство и наша партия работают над созданием условий для занятий физической культурой и спортом во всех городах и селах. Из тех детей, которые сейчас занимаются в футбольном клубе «Жетысу», вполне могут вырасти настоящие мировые звезды, – сказал Болат Керимбек.

На встрече со спортсменами депутат рассказал о приоритетах партии в развитии профессионального и массового спорта, а также о популяризации здорового образа жизни. В настоящее время в работе Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию находится законопроект по вопросам физической культуры и спорта. Если сейчас в Казахстане развиваются 180 видов спорта, то теперь приоритетными будут виды, включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Паразиатских игр. Кроме того, законопроект направлен на совершенствование подготовки спортивного резерва, для этого будут разработаны и утверждены национальные стандарты спортивной подготовки.

Отдельное внимание государство и партия уделяют развитию массового спорта в регионах. Так, в прошлом году в рамках предвыборной программы политобъединения в области Жетысу были введены в эксплуатацию борцовские залы в селах Басши и Шанханай Кербулакского района, центральный стадион в селе Сарыозек и спортивные комплексы в селе Бесколь Алакольского района, Пенжим и Улкен Шыган Панфиловского райо­на, Калпе Каратальского района и Кокжазык Ескельдинского района. В городе Саркан построен крытый футбольный манеж и реконструирован центральный стадион.

Депутат Ерлан Абдиев обратил внимание на важность доступности комфортных школ для особенных детей в Туркестанской области. Он ознакомился с ходом строительства учебного заведения на 2 000 мест в рамках проекта «Комфортная школа» в городе Туркестане.

В рамках этого проекта в регионе планируется построить 63 школы на 49 тыс. учащихся. Строительство современной школы на 2 000 мест в микрорайоне «Жаңа қала» города Туркестана началось в июне прошлого года.

Мажилисмен Ерлан Абдиев отметил, что данный объект был включен в Дорожную карту по реа­лизации Туркестанской областной предвыборной программы партии «Amanat».

– Строительство учебного заведения идет полным ходом, по графику. Однако, название «Комфортная школа» ко многому обязывает. Я заметил, что в первоначальном проекте было два лифта, но заказчик скорректировал, оставив только один. Иметь только один лифт на 2 000 детей неразумно. Предлагаю восстановить этот момент. Кроме того, механическую лестницу для инвалидов следует превратить в пандус, – отметил депутат.

О ходе строительных работ рассказали председатель Туркестанского областного филиала партии «Amanat» Алтынсары Умбеталиев и представители подрядной компании ТОО «Каратас Майнинг».

Депутат пообщался также с местными жителями, которые с нетерпением ждут ввода новой школы.