Проверка профессионализма: На востоке страны проходят сборы комбатов Нацгвардии в новом формате

В Усть-Каменогорске на базе Антикризисного учебного центра воинской части 3477 стартовал пятидневный сбор по практической подготовке с командирами линейных батальонов согласно утвержденному Плану основных мероприятий Главного командования Национальной гвардии Республики Казахстан на 2023 год. Всего в совершенствовании профессионального уровня принимают участие более пятидесяти офицеров со всех регионов страны.

фото пресс-служба Национальной гвардии РК

Главными целями являются повышение уровня профессионально-должностной и методической подготовки офицеров батальонного звена, а также достижение единого понимания требований правовых актов министерства внутренних дел и Национальной гвардии, регламентирующих руководство повседневной деятельностью и организации боевой подготовки.

Согласно расписаний занятий в программе проведения сборов, в течение нескольких дней у офицеров батальонного звена будут принимать зачеты по знанию руководящих документов и директив, определяющих основные приоритеты служебно-боевой деятельности войск, функциональных обязанностей, общевоинских уставов, включая практические навыки по огневой, физической, военно-инженерной подготовке, РХБЗ и технической подготовки, знаний тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, специальных средств связи. Также с участниками будут проведены теоретические и практические занятия по тактике служебно-боевого применения, государственно-правовой, методической подготовке и военной топографии.

Основная часть занятий проходит в Антикризисном учебном центре. Так, в первый день сбора офицеры сдали зачеты по физической, государственно-правовой подготовке, а также по руководящим документам и общевойскового устава. Затем с командирами были проведены показные занятия на темы: «Методика подготовки и проведения ротных тактических учений. Особенности подготовки тактических учений с боевой стрельбой» и «Методика подготовки и проведения комплексных занятий с использованием тренажеров и стрелкового тира двухстороннего боя с лазерными имитаторами стрельбы и поражения».

Во второй день на полигоне Антикризисного учебного центра комбаты показали своё мастерство по стрельбе из различных положений и видов оружия, состоящих на вооружении Национальной гвардии: пистолетов, автоматов, снайперских винтовок, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по неподвижным, появляющимся и движущимся мишеням, днем. А также в метании боевых гранат. Кроме того, офицеры соревновались в спортивной стрельбе из АК и ПМ. Целью занятий является закрепление знаний и навыков, чтобы в дальнейшем командиры проводили подобные занятия с подчиненным личным составом. Далее для командиров батальонного звена были представлены показные занятия на темы: «Методика организации и проведения полевого выхода батальона» и «Устройство, оборудование и маскировка окопов, сооружений для ведения огня и укрытий (полевых сооружений из подручных материалов и табельных средств) для личного состава и техники». Офицеры поближе познакомились с правилами разбивки полевого лагеря и увидели современные модели укрепления. Далее наглядно было продемонстрировано служебное применение войсковых нарядов и подразделений Национальной гвардии в условиях введения чрезвычайного положения.

По словам руководителя сбора, заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Бауржана Абжанова, задачами сборов были выработка единого подхода по повышению профессионального уровня должностных лиц, обмен передовым опытом, проверка огневой, физической и методической подготовленности командиров.

– Данные практические занятия – важный этап в плане подготовки батальонного звена. Благодаря таким занятиям, офицеры совершенствуют профессиональную подготовку для умелого и уверенного выполнения своих функциональных обязанностей. Как сказал наш Верховный Главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев на учениях «Батыл Тойтарыс-2023»: «Наша армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой к выполнению самых сложных боевых задач». Поэтому, чтобы выполнить возложенные на нас задачи, каждому нашему офицеру необходимо освоить свою работу на профессиональном уровне. Поэтому по поручению Верховного Главнокомандующего, министра внутренних дел и Главнокомандующего Национальной гвардией в новом формате мы усиливаем боевую подготовку личного состава и командиров батальонов Национальной гвардии, – подчеркнул генерал-майор Бауржан Абжанов.

– Сегодня мы производили стрельбу из различных видов оружия, состоящих на вооружении Национальной гвардии. Отрадно сказать, что в этом году сборы проходят в новом очень насыщенном формате, теоретические и практические занятия сопровождаются контрольными, показными и инструкторскими занятиями. В ходе сборов мы приобрели новые знания, закрепили практические навыки, также получили возможность обменяться опытом с другими командирами батальонов по вопросам управления личным составом. Все это поможет нам в дальнейшей службе, – отметил командир 1 батальона оперативного назначения воинской части 6655 капитан Сейитжан Калбай.

–- В целях повышения своего профессионального уровня мы совершенствуем навыки стрельбы из тех видов оружия, которые имеются у войск правопорядка. Командиры батальонов владеют всеми видами оружия и вооружения, совершенствуют свои навыки на практических занятиях, – сказал командир 4 оперативного батальона воинской части 5571 майор Толеби Берикбаев.

Отметим, что завтра командиры проведут практические занятия по стрельбе из боевой техники по пехоте. А завершатся сборы 15 сентября с подведением итогов и награждением лучших офицеров грамотами и ценными подарками от имени заместителя министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова.