Проверять, но доверять

В целом законопроект направлен на реализацию поручения Главы государства, данного на втором заседании Национального совета общественного доверия, об исключении административной ответственности водителей за то, что они не имеют при себе водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство. Указанные документы содержатся в базе данных органов внутренних дел, и при необходимости сотрудники полиции могут проверить их наличие там на основании удостоверения личности.

– В эпоху цифровизации, при наличии необходимой информационной инфраструктуры, соответствующей базы данных требовать от водителей иметь при себе водительское удостоверение и технический паспорт – это уже прошлый век. Образно говоря, когда весь мир несется по «цифровому автобану», нельзя оставаться на обочине. И Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение разобраться в этом вопросе и при необходимости внес­ти изменения в законодательство. Разработанный депутатами законопроект напрямую законодательно обеспечивает исполнение указанного поручения Президента страны, – подчеркнул спикер Мажилиса.

Вместе с тем соответствующие послабления касаются только граж­дан Казахстана. Иностранцы же должны по-прежнему иметь при себе водительское удостоверение и техпаспорт.

Нурлан Нигматулин подчеркнул необходимость ускоренного рассмотрения законопроекта.

– Чем раньше эти поправки вступят в силу, тем меньше казахстанских водителей получат штрафы только за то, что забыли дома водительское удостоверение или другие документы на транспорт, – считает спикер Мажилиса.

По мнению Нурлана Нигматулина, эти поправки нужны и самим полицейским.

– Жизнь в условиях пандемии коронавируса усилила запрос на бесконтактные взаимодействия. Банки, ЦОНы, в целом сфера услуг все активнее переходит на цифровые каналы обслуживания. Это и вопрос охраны здоровья. И дорожным полицейским также надо минимизировать контакты с водителями, – резюмировал председатель Мажилиса.

Кроме того, в целях усиления безо­пасности дорожного движения в законопроекте предусматривается введение ограничения по сроку эксплуатации автобусов возрастом более 10 лет посредством запрета их первичной регистрации.

Между тем депутат Василий Олейник поинтересовался, как на практике будут проверяться документы в случае сбоя системы и баз данных или медленной работы Интернета.

По информации первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, сегодня техническая оснащенность органов полиции позволяет им оформлять все правонарушения административного порядка с помощью планшетов.

– При остановке правонарушителя вводится его ИИН, остальные его данные система выдает автоматически. То же самое делается при проверке транспорта. Единственное условие, что у водителя должен быть удостоверяющий личность документ, при пандемии мы этот метод проработали на блокпостах, – пояснил он.

Что касается доступа к Интернету, то, если есть проблемы, полицейский запрашивает информацию по радиосвязи из Центра оперативного управления дежурной части.

– В течение одной-двух минут получаем обратную связь, – заверил замглавы МВД.

В первом чтении палата одобрила и законодательные поправки по вопросам науки.

Разработанный депутатами законопроект направлен на усовершенствование правового механизма грантового и программно-целевого финансирования научной и научно-технической деятельности, повышение конкурентоспособности научного потенциала.

По информации депутата Джамили Нурманбетовой, законопроек­том предусматривается наделение национальных научных советов функциями в части финансирования из государственного бюджета проектов коммерциа­лизации. Также предусматривается, что при принятии решения о государственном финансировании члены национальных научных советов будут осуществлять его путем открытого голосования и в пределах средств, утвержденных в бюджете на соответствующий год.

Кроме этого, устанавливается, что в конкурсе на грантовое финансирование коммерциализации результатов научной, научно-технической деятельности участвуют только аккредитованные субъекты научной и научно-технической деятельности.

Предусматриваются меры материального поощрения лучших науч­ных работников путем присвое­ния им звания «Лучший научный работник» и наделения грантом в размере 2 000 МРП.

Также в первом чтении одоб­рены поправки относительно осуществления деятельности на Каспийском море.

Законопроект направлен на имп­лементацию положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в ряд законодательных актов Казахстана.

В частности, вводятся понятия «рыболовная зона», «режим рыболовной зоны», а также закрепляется компетенция госорганов по контро­лю за соблюдением исключительных прав Казахстана на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне и порядок их взаи­модействия. С учетом положений конвенции вносятся изменения в действующие понятия «исходные линии для отсчета ширины территориальных вод», «территориальные воды», «пограничное пространство РК». Закрепляется компетенция КНБ на принятие правовых актов по организации строительства судов, утверждению описания и применения опознавательных знаков и внешней окраски судов Пограничной службы Республики Казахстан.

В соответствии с новеллами законопроекта Министерство экологии, геологии и природных ресурсов наделяется компетенцией по выдаче разрешения на лов водных биологических ресурсов в рыбной зоне моря и в общем водном пространстве.

В первом чтении Мажилис одоб­рил и предлагаемые депутатами изменения и дополнения в Кодекс «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана.

Предусматривается, в частности, усовершенствование процедуры продления периода добычи урана, предоставление недропользователям возможности проведения в период добычи урана доизучения (доразведки) участка добычи с целью уточнения геологического строения и запасов месторождения урана.

Предлагается также закрепить дополнительные обязательства недропользователя по реализации проекта, направленного на социально-экономическое развитие региона, в случае превышения прироста объемов запасов месторождения урана к начальным на 30 и более процентов.

На пленарном заседании палата одобрила депутатские законодательные новшества в Закон «О нотариате», а также ратификационный законопроект – Соглашение между Казахстаном и ОАЭ о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в столицах государств для нужд посольств обеих стран.

Во втором чтении Мажилис одоб­рил утрату силы Закона РК

«О развитии хлопковой отрасли» и внесении изменений в некоторые законодательные акты РК» и законодательные поправки по вопросам ветеринарии.

На пленарном заседании палата также назначила профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым ратификационным законопроектам: Соглашению о распространении документов по межгосударственной стандартизации, а также Соглашению об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС.