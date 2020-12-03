Проверять, но доверять
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Лаура Тусупбекова
В целом законопроект направлен на реализацию поручения Главы государства, данного на втором заседании Национального совета общественного доверия, об исключении административной ответственности водителей за то, что они не имеют при себе водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство. Указанные документы содержатся в базе данных органов внутренних дел, и при необходимости сотрудники полиции могут проверить их наличие там на основании удостоверения личности.