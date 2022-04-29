Провокаторы не должны и не смогут подорвать наше единство - Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана высказался о недопущении политизации межэтнического фактора, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Вместе с тем ни в коем случае нельзя допустить политизации межэтнического фактора, нездоровых и даже провокационных дискуссий на эту тему», – сообщил Глава государства.

По его словам, принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном.

«Это наше огромное достижение за годы Независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять. Громкое звучание в партиях голосов тех, для кого мир и согласие, единство народа имеют крайне важное значение в новых политических реалиях. Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан», – заявил он.

Необходимо беречь мир и единство в Казахстане, подчеркнул Президент.

«Надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нам нужно помнить, что мир и единство – это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.