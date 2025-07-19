Системные изменения охватывают как налогообложение физических лиц и бизнеса, так и сферу налогового администрирования. По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Ерлана Сагнаева, предусмотренные меры направлены на упрощение системы, снижение административной нагрузки и обеспечение социальной справедливости.

– Дифференцированные ставки индивидуального подоходного налога (ИПН) делают систему более справедливой: кто зарабатывает меньше – меньше и платит, – подчеркнул эксперт. – Это не только отвечает международной практике, но и способствует снижению социального неравенства.

Основная ставка ИПН для большинства граждан останется на уровне 10%. Повышение до 15% затронет лишь тех, чьи доходы превышают три миллиона тенге в месяц.

Существенным шагом к упрощению взаимодействия с налоговыми органами станет введение единого базового вычета в размере 30 МРП вместо множества сложных и разрозненных вычетов. Это, по словам представителя министерства, особенно важно для граждан с низкими доходами. Кроме того, такой подход облегчит работу бухгалтеров, снимет необходимость собирать множество подтверждающих документов.

Предусмотрено и сокращение числа специальных налоговых режимов – с семи до трех. Такая реорганизация, по словам Ерлана Сагнаева, сделает выбор режима проще и понятнее для предпринимателей, а для государства снизит затраты на администрирование. Отдельно подчеркивается, что если налогоплательщик, подпадающий под общий налоговый режим, приобретает товары или услуги у участников спецрежима, он не сможет поставить такие расходы на вычет. Эта мера направлена на борьбу с налоговой «оптимизацией».

Новым элементом системы станет также специальный налоговый режим для самозанятых.

– Теперь самозанятые смогут отчислять фиксированные 4% без регистрации ИП, официально подтверждать доходы и получать пенсионное и социальное обеспечение, – пояснил Ерлан Сагнаев.

Убираются ограничения по численности сотрудников, увеличивается лимит доходов до 600 тыс. МРП, что должно стать стимулом к росту малого бизнеса. Кроме того, гибкий диапазон ставок (от 2 до 6%) даст регионам инструменты для активного развития локального предпринимательства.

Изменится и структура самого спецрежима. Теперь бизнес будет четко понимать, что именно исключено из режима, а что доступно. Это обеспечит честную конкуренцию и устранит «лазейки» для уклонения от налогов.

Реформа затронула и ранее действующие режимы. Объединяются режимы упрощенной декларации и розничного налога, упраздняется СНР с фиксированным вычетом. Пос­ледний оказался неэффективным и трудоемким. При этом СНР сохраняется для фермеров – в целях стабильности агросектора. Ставка ИПН на их доходы составит 0,5%, а отказ от отдельного земельного налога упростит учет.

С 2025 года начнет действовать новая ставка налога на прибыль для банков – 25%. Однако кредитование малого и среднего бизнеса будет по-прежнему облагаться по текущей ставке, чтобы сохранить поддержку реального сектора. Это, как отметил эксперт, обеспечит более справедливое распределение нагрузки между финансовым сектором и производственной экономикой.

В числе новых подходов – налогообложение доходов от государственных и квазигосударст­венных ценных бумаг. По словам Ерлана Сагнаева, это международная практика, направленная на справедливое налого­обложение доходов с капитала. Получателями таких доходов, как правило, являются крупные инвесторы, юридические лица, ранее не облагаемые налогами с соответствующих активов.

Оптимизация налоговой модели затронула и деятельность экспортно-кредитного агентства. Его налогообложение будет приведено в соответствие с режимом страховых компаний, что, как надеются в министерстве, повысит прозрачность и эффективность работы.

Следуя мировым тенденциям, Казахстан вводит акцизы на энергетические напитки. Это не только дополнительный источник доходов бюджета, но и инструмент регулирования потребления вредных для здоровья продуктов. Также вводится акциз в размере 10% на предметы роскоши – автомобили дороже 75 млн тенге, частные самолеты, яхты, дорогостоящий алкоголь и сигары.

Повышается налог на имущество при совокупной стоимости недвижимости более 450 млн тенге. Маслихатам предоставлено право повышать оценочную стоимость таких объектов до 50%.

– В нефтяной отрасли планируется перенос налоговой нагрузки с экспорта на добычу нефти. Это сделает доходы бюджета более стабильными и независимыми от внешних факторов. Теперь налогообложение будет напрямую связано с производственной эффективностью нефтяных компаний, а не с волатильностью мировых цен, – подчеркнул представитель ведомства.

Значительные усилия направлены на совершенствование налогового администрирования. Нововведения предполагают использование современных цифровых решений, больших данных и поэтапного контроля. Камеральный контроль станет предупредительным, а меры в отношении должников – более гибкими. Например, при незначительной задолженности счета бизнеса блокироваться не будут.

– Мы предусмотрели масш­табное упрощение администрирования: на 30% меньше отчетности и на 20% меньше налогов. Вводится оптимизация льгот и сборов, упрощаются процедуры взыскания задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки, – сообщил директор департамента.

Одним из ключевых моментов стало изменение ставок по НДС. Базовая ставка составит 16%, но предусмотрены пониженные ставки: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года на лекарства и медуслуги, 10% – для отечественных СМИ. От налога освобож­даются услуги в рамках ГОБМП, ОСМС, археологические работы и книгопечатание. При этом порог обязательной регистрации по НДС снижается до 10 тыс. МРП, или 40 млн тенге.

Корпоративный подоходный налог в базовой ставке сохранен на уровне 20%, но для банков и игорного бизнеса устанавливается ставка 25%. Для организаций социальной сферы – 5% с 2026 года и 10% с 2027-го. Для сельхозпроизводителей сохраняется ставка в 3%.

Бизнесу и инвесторам предоставляются значительные налоговые стимулы. Доходы от дивидендов по биржевым бумагам остаются необлагае­мыми, доходы от бумаг холдинга «Байтерек» освобождены от налога до 2031 года. Кроме того, для новых проектов в сфере переработки полезных ископаемых и геологоразведки предусмотрен нулевой НДПИ сроком на 5 лет.

Снижение транспортного налога для автомобилей старше 10 лет завершает пакет изменений, направленных на снижение нагрузки на граждан и стимулирование обновления автопарка.

В целом предлагаемые меры формируют более простую, справедливую и эффективную налоговую систему, ориентированную на развитие экономики, повышение доверия и снижение административных барьеров.