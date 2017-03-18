Прозрачный бюджет как залог стабильности

Статьи
Адия Кенжегулова
Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев в своем вступительном слове напомнил, что Глава государства Нурсултан Назарбаев в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поручил кардинально повысить эффективность бюджетных расходов. А также подчеркнул, что в новой экономической реальности, в условиях медленного восстановления экономики и ограниченных финансовых возможностей, бюджетная политика государства должна стать основным механизмом стимулирования структурных изменений в национальной экономике.

Спикер высказался за рачительное использование государственных финансов: «Чрезмерные траты недопустимы. Необходимо значительно сократить, а, возможно, и прекратить расходы на многозат­ратные проекты так называемого имиджевого характера».

В выступлении отмечена тенденция к увеличению расходной части бюджета опережающими темпами по сравнению с ростом доходной части. Налоговая политика государства должна отвечать современным глобальным вызовам, главным образом стимулировать деловую активность, способствовать повышению доходов, помогать малому и среднему бизнесу, убежден спикер. В то же время все низкоэффективные налоговые преференции требуется пересмотреть.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев обратил на вопросы расходования средств Национального фонда. Председатель Сената считает, что стране предстоит создать новую модель экономического роста и научиться жить по средствам в условиях конкуренции и рынка. На эту стратегическую задачу нацеливает и Третья модернизация Президента. Нужно продолжать работу по снижению зависимос­ти бюджета от нефтяных цен, улучшать администрирование налогов, обеспечить переход к оптимальной структуре бюджетных расходов.

В своем докладе министр финансов Бахыт Султанов проинформировал участников мероприятия о­ долгосрочных приоритетах развития бюджетной системы и мерах, направленных на повышение эффективности использования средств бюджета.

Основные направления фискальной политики в рамках повышения устойчивости государственных финансов сенаторам представил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Член Счетного комитета по контролю за исполнением респуб­ликанского бюджета Айгуль Мухаметкарим рассказала о внедрении новых подходов к осуществлению государственного аудита и финансового контроля.

В программу мероприятия вош­ли также выступления замес­тителя акима Мангистауской области Шолпан Ильмуханбетовой и заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нуржана Альтаева.

Подводя итоги дискуссии, председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Рашит Ахметов подчеркнул, что Правительству необходимо выработать предложения по изменению действующего налогового, бюджетного и другого законодательства с целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства, стимулирования государственно-частного партнерства, совершенствования сферы государственных закупок. Сенатор отметил, что парламентарии намерены держать на постоянном контроле исполнение принятых по итогам слушаний рекомендаций.

Популярное

Все
Дороги новые, проблемы старые
​​​​​​​Ты что творишь, egov.kz?
Жители поселка Чайкино, расположенного в десяти километрах от Кокшетау и относящегося к нему территориально, уверены: городская власть о них забыла
Почему в Костанае произошел скачок цен на куриное яйцо, разбираются антимонопольщики, а тем временем продавцы магазинов прогнозируют новое подорожание
Огромный пласт надежд
В двойном возмещении затрат заподозрили антимонопольщики поставщиков тепла и настаивают теперь на более чем 40-процентном годовом снижении тарифа
Бизнес под натиском мародеров
Выборы на «пятерочку»
Кипит работа на площадке
Мбаппе, Месси и Левандовски
Ориентир на спрос
В режиме ускорения
В чудо надо верить, и оно придет
Фауна в нашей жизни
В аулах станет больше отличников
Креатив и практичность
Обыватель стал гражданином
Королева танца – Шара
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Дом, в котором жил Шерхан
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня

Читайте также

Статьи
Когда наступит рыбный день?
Статьи
Дом, в котором жил Шерхан
Статьи
Ориентир на спрос
Статьи
Служил своему народу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]