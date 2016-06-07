Прямая речь

– Сегодня первый день священного месяца Рамазан. И вот в такое время кто-то посмел совершить террористический акт. Эти люди должны быть наказаны по всей строгости закона.К сожалению, сегодня ситуация в мире изменилась, и нам, казахстанцам, надо держать ухо востро. При малейшем подозрении – сообщать в соответствующие органы, чтобы они могли своевременно обезвредить террористов. Мы должны беречь мир и стабильность в Казахстане. Наш народ – добрый и гостеприимный, и мы не должны позволить кому бы то ни было нарушить спокойствие в государстве.– То, что произошло в Актобе, прежде всего поражает цинизмом – пострадали люди, пролилась кровь невинных граждан. И я думаю, что государство должно обуздать тех, кто бросил вызов обществу, стране, народу.– Своими преступными действиями они оставили сиротами четверых детей и вдовой – супругу защитника Родины. Таких террористов нельзя назвать ни религиозными людьми, ни равноценными членами гражданского общества. Нет никакого оправдания этим кровопролитным действиям. И это точно не религиозные люди.– Это очень печальное событие. Убийства, стрельба. Думаю, что это все не просто так. Мы не раз говорили о том, что в Актобе могут быть такие события. Прежде всего акимат области должен задуматься над тем, чтобы привлечь религиоведов к работе. Думаю, они бы разобрались в людях, и можно было бы избежать таких событий. Надеюсь, такое больше не повторится.– Мы осуждаем акт терроризма в Актобе. Своевременно принятые меры позволяют надеяться, что дальше региона эти события не пойдут. И мы все будем поддерживать усилия наших властей по стабилизации ситуации.– Такие действия должны жестко пресекаться, чтобы в Казахстане все было стабильно и спокойно. Все, что сейчас происходит, – это, однозначно, действия, которые не должны происходить в нашем обществе.– Силовые структуры профессионально сработали по купированию попытки использования вооруженных группировок для дестабилизации ситуа­ции в нашей стране. Они действовали слаженно. При этом надо понимать, что подобного рода вылазки могут быть чреваты последующим конфликтом с попыткой захватить власть.Это известный сценарий, отработанная технология – для того чтобы проникнуть во власть, использовать нестабильность в обществе, силовые и криминальные структуры. В данном контексте очень важно выявлять, купировать, предотвращать подобного рода ситуации.– События в Актобе показали, что молодежь, которая не имеет еще достаточного образования, опыта, не желающая трудиться, объединяется и создает вот такие преступные группы.Эти преступные группы сегодня всколыхнули всю общественность Казахстана, и я думаю, что еще предстоит расследование, выяснение причин, обстоятельств произошедшего.– Весьма известные в региональном и республиканском плане высокопоставленные должностные лица занимались или готовились к захвату власти. Конечно, таких попыток не должно быть.– Органы выдвинули очень серьезные обвинения в отношении не только Тулешова, фигурируют громкие фамилии и бывшего первого заместителя прокурора республики, и начальника ДВД Южно-Казахстанской области. Я думаю, это достаточно серьезные заявления, серьезные обвинения, это ни много ни мало попытка государственного переворота. Я думаю, что здесь должно быть транспарентное расследование дела и общество должно быть в курсе.– В состав этой преступной группы входили высокопоставленные силовики, то есть люди, которые имели допуск к госсекретам, знали о системах безопасности, о способах реагирования на терроризм, на нарушение общественного порядка – то есть те, кому в принципе была известна вся система изнутри.Религиозные радикалы, организаторы протестов могли использоваться ими втемную. То есть те и понятия не имели, кто истинный заказчик.– Правоохранительные органы выступили с заявлением о том, что в Казахстане готовились действия по захвату власти. Были названы конкретные фамилии. Один из них – бизнесмен Тулешов.В мире немало примеров, рассказывающих о том, чем обычно заканчивается раскачивание ситуации в стране. Эксперты прекрасно об этом знают. К сожалению, и Казахстан подвергся этому риску. Но что самое сейчас ужасное для нас, в этом замешаны граждане нашей же страны. Причем у истоков стоят представители, хоть и бывшие, правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры. Это, конечно, подрыв доверия к органам государственной власти, подрыв доверия к правоохранительным органам. Но вместе с тем мы видим, что события, которые проходили в Актобе, доказали, что силовые структуры нашей страны способны защищать интересы государства, интересы рядового гражданина Казахстана.Поэтому, сопоставляя эти вещи, конечно, нужно трезво оценивать ситуацию и стоять на стороне законности. Необходимо соблюдать те элементарные правила безопасности, о которых сегодня нам говорят, и, конечно же, надо проявлять бдительность и чуткость в отношении своих близких, себя, для того чтобы такие ситуации не повторялись. Для нас это очень большое, скажем так, разочарование, с одной стороны. А с другой стороны – это большой урок.– Ситуация с известным деятелем, промышленником, производственником Тулешовым, конечно, ввергает нас в недоумение. Как мог этот человек, который долгое время возглавлял завод на юге Казахстана, был меценатом, в то же время возглавлять преступные группы. Я думаю, что правоохранительные органы сработали оперативно, и суд, я думаю, даст оценку всем его действиям.– Сейчас в мире очень много разработано сценариев по развитию так называемых цветных революций. Это мы видим и в ряде постсоветских стран, и в арабских странах. Технологии создания революций отработаны. Они заключаются в том, чтобы использовать ту или иную ситуацию для дестабилизации обстановки. Всегда существуют группы людей, которые преследуют такие цели. К сожалению, они были, есть и, возможно, еще будут.Если же говорить конкретно о группе Тулешова, то я следил за этой ситуацией еще с января, когда были первые задержания. Правоохранительные органы, считаю, сработали своевременно, качественно, профессионально по данному вопросу и приняли меры для того, чтобы не допустить дестабилизации, а в том числе и, возможно, насильственного переворота.В этом контексте хотелось бы подчеркнуть, что любые акции протеста должны быть организованы, а чтобы быть масштабными, они должны быть хорошо организованными и профинансированы. Без этого никогда не бывает массовых акций протеста. Но есть и нормальные способы решать проблемы. Сегодня в Казахстане идет демократический процесс. В его рамках можно задавать вопросы, создавать диалоговые площадки, вот как, например, сейчас у нас работает земельная комиссия. 75 человек открыто обсуждают все вопросы, выезжают на территории. Земельная комиссия слушает народ и готовит решения.– В то время, когда прогремел первый выстрел с целью дестабилизировать ситуацию в Актобе, мусульмане всего мира и Казахстана готовились встретить священный месяц Рамазан. В этом свете преступление, совершенное нападавшими, особенно кощунственно и бесчеловечно. Цинично по отношению к нам всем.Правоохранительными органами уже приняты необходимые меры. Но в случае, когда нашим гражданам угрожает такая опасность, как террористическая атака, должны сплотиться не только правоохранительные и государственные структуры, но и все общество.Мы ни в коем случае не должны позволить расшатать стабильность в нашей стране. Нужно блокировать подобные ситуации на подступах, на первых рубежах. И, естественно, ни один преступник, ни одно преступление не должны оставаться безнаказанными.– Недопустимо, когда безопасность страны пытаются разрушить, когда подвергаются опасности жизни обычных граждан. Поэтому, конечно, государство должно принимать все меры для сохранения стабильности. Как заявили правоохранительные органы, сегодня есть все основания подозревать Тулешова в организации беспорядков в стране. Я думаю, что все действия, направленные на пресечение этих попыток, правильные, в рамках закона. Мы видели «цветные» революции в разных странах, и, конечно, не хотелось бы, чтобы наша страна была ввергнута в пучину беспорядков.Граждане Казахстана стремятся к миру и спокойствию. Сегодня в Казахстане много достижений, и у каждого гражданина лично в его семье есть достижения. В стране создаются все возможности для развития. Поэтому я уверена, что позиция граждан Казахстана состоит в том, чтобы сохранить мир, которым мы гордимся, сохранить стабильность и возможность смело планировать свое будущее. А если есть люди, подрывающие стабильность, всегда надо понимать, что они преследуют личные интересы. Это, конечно, нужно предотвращать.– Всех казахстанцев возмутило, что в канун священного месяца Рамазан было совершено такое преступление. Циничное, безнравственное. К счастью, правоохранительные органы смогли быстро пресечь действия преступников и стабилизировать ситуацию.Внутриполитическая стабильность – наше достояние. Межэтническая, межконфессиональная толерантность всегда вызывали и вызывают у всех казахстанцев чувство гордости за родную страну. Когда кто-то пытается расшатать ситуацию, такие действия отторгаются населением. Уверен, совместными усилиями – общества и государства – мы преодолеем все проблемы.– События, которые произошли в Актобе, прежде всего характеризуются жестокостью, бесчеловечностью. Мы, парламентарии страны, осуждаем действия террористов. Любое преступление не должно оставаться безнаказанным. В связи с этим со стороны правоохранительных органов, со стороны государства сегодня принимаются все необходимые меры по ликвидации подобных очагов. По дальнейшему недопущению таких фактов.В связи с этим хотелось бы отметить, что в такой ситуации мы, казахстанцы, должны проявить гражданскую позицию, единство в противостоянии терроризму. Все граждане должны объединить усилия для обеспечения мира и согласия в нашем общем доме. Мы не позволим террористическим и экстремистским группировкам раскачивать обстановку в стране.– Я думаю, что многие граждане Казахстана ранее видели в Интернете ролики, связанные с Тулешовым. Вызывало недоумение: вроде бы человек занимается бизнесом, но при этом организует различные мероприятия, связанные с вооруженными формированиями, проводит парады какие-то, стрельбы, учения.Например, многие видели ролик с военными самолетами, военной техникой. Человек организовывал якобы антитеррористический центр, изучал общественные конфликты, возглавлял организацию «Мир и ислам». И, естественно, еще до задержания возникали вопросы: «А для чего все это готовится?», «Что это за формирования?», «Откуда вся эта военная техника?», «Кто вообще ему эту технику дал?». Я считаю, что правоохранительные органы, в данном случае это КНБ, вовремя взяли этот вопрос на контроль. И впредь, чтобы предотвратить подобные события, нужно исследовать эту ситуацию.Впрочем, уже сегодня многое стало понятным. Когда было задержание, прошла информация в СМИ, что изъято оружие, проводились различные мероприятия с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Я думаю, что сработали правильно. И сегодня граждане Казахстана, видя такие действия, должны понимать, что именно органы национальной безопасности эту ситуацию держат на контроле.– Информацию о событиях в Актобе мы восприняли с большой тревогой. Казахстан – одно из успешных государств, в этом не приходится сомневаться. Но воздействие внешних сил привело к трагическим событиям.И все же, мне кажется, не стоит драматизировать ситуацию. То, что произошло в Актобе, имеет локальный характер. В целом в Казахстане очень спокойная обстановка. Уверен, люди осуждают теракты, которые привели к жертвам.На мой взгляд, правоохранительные органы сработали достаточно четко. Если бы террористы успели захватить оружие, то события могли принять ужасающий характер. Офицеры и солдаты, охранявшие воинскую часть, действовали эффективно.Сегодня дается очень объективная информация о случившемся. И госорганы и в дальнейшем не должны допустить, чтобы внешние силы дезинформировали население через те же социальные сети, где могут появляться необъективные материалы.– События, произошедшие в Актобе накануне священного месяца Рамазан, потрясли всех казахстанцев. Я уверена, что наши сограждане сочувствуют семьям погибших и скорбят вместе с ними.25 лет мы строили стабильную жизнь, укрепляли мир в нашем государстве. Мы не имеем права в одночасье развеять труды наших дедов и отцов. Выступая от имени Единой детско-юношеской организации «Жас Улан», хотела бы обратиться ко всем с просьбой задуматься о наших детях. У них должна быть возможность жить в мирном государстве, видеть над головой чистое небо, не слышать выстрелов и засыпать с надеждой и верой в счастливое будущее.Поэтому мы обязаны жестко пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране. Нам необходимо объединить усилия, чтобы и дальше добиваться процветания государства.– Вот уже второй день мы с большим вниманием следим за событиями в Актобе. И первое, что я хочу сказать – это выразить соболезнование семьям погибших. Ничто не может оправдать гибель людей в мирное время. Это очень тяжелое для нас известие.Второе – трагические события произошли накануне священного месяца Рамазан. Это время добрых дел. И то, что произошло в Актобе, не укладывается в человеческие рамки.Я профессор, и встречаюсь в эти дни с молодежью, студентами, пусть занятия закончились, но идут экзамены. Я вижу их реакцию на произошедшее, желание понять, почему в наше время вообще возможны подобные факты. Нет паники, нет испуга. Все отмечают четкую работу правоохранительных органов. И самое главное – сегодня есть понимание, что нам нужно, как никогда, всем объединиться. Только единение, только патриотизм обеспечат движение вперед. Всем нам предстоит большая работа, каждого – на своем участке.– Спецслужбы не потеряли конт­роль над ситуацией. Можно сказать, что им удалось предотвратить наихудший сценарий развития событий. Невозможно полностью подготовиться к такого рода ситуациям. Ведь нападавшие – люди, которые живут среди нас. Это наши сограждане, по разным причинам взявшие на вооружение чуждую идеологию.Видеть во всех гражданах врага – не наш путь, поэтому от подобных ситуаций никто не застрахован. Судя по хронике нападения на оружейный магазин, на военную часть, можно понять, что все действия осуществлялись с целью захвата оружия. Сложно представить, что произошло бы, если б злоумышленникам удалось осуществить свой план.На мой взгляд, правоохранительные органы максимально сдерживают угрозу терроризма, выявляют экстремистские очаги и локализуют их. Благодаря этому наша страна и не сталкивалась напрямую с угрозой.