Прыгнул с 8-метровой высоты за тонущей женщиной спасатель в Актау (видео)

Женщину, едва не утонувшую в Каспийском море, спасли в городе Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Фото: t.me/qr_tjm

29 января в 15:51 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на побережье Каспийского моря тонет человек.

К счастью, неподалеку несли дежурство актауские спасатели, они уже через 7 минут после звонка очевидца были на месте.

«К этому времени женщина уже стала уходить ко дну.

Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров. В спасении участвовали четверо спасателей. Экстренную медицинскую помощь женщине оказали работники центра медицины катастроф», – отметили в МЧС.