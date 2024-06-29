Публичное обсуждение строительства АЭС в Казахстане пройдут в Карагандинской области

Граждане смогут задать любые вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

В Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года глава государства инициировал проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане с предварительным проведением публичных обсуждений этого вопроса с населением.

Вместе с тем президент Казахстана отметил, что сроки проведения референдума будут определены позднее. Порядок проведения референдума регламентирован Конституционным Законом Республики Казахстан «О республиканском референдуме» от 2 ноября 1995 года.

В целях обсуждения вопроса строительства АЭС в Казахстане до проведения референдума в Карагандинской области планируется провести публичные обсуждения. В них примут участие отраслевые эксперты атомной отрасли. В ходе публичных обсуждений граждане смогут задать любые вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.