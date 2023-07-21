Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау

Местное СМИ распространило видео, на котором девушка истошно зовет на помощь, тогда как мужчина крепко держит ее за руки и не отпускает.

Фото: Kazpravda.kz

Житель Актау запечатлел инцидент, как на безлюдной ночной улице при свете фонарей крупный мужчина насильно удерживал девушку за руки. Та в свою очередь, вырываясь, кричала «помогите». В Департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как выяснилось, девушку ограбил прохожий, в связи с происшествием заведено уголовное дело по статье "Грабеж".

"20 июля около 02:30 на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что неизвестный, угрожая девушке, украл у нее сотовый телефон марки "Samsung" и скрылся, нанеся материальный ущерб на 100 тысяч тенге. Подозреваемый установлен, ведется работа по его задержанию. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований УП Актау по части 2 уголовной статьи "Грабеж", – рассказали в полиции.