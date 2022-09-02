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Пусть не иссякнет ваш самовар!
Любовь Доброта, Шымкент

В форме дольной вазы, банки, шара, рюмки с гранями, яйцеобразные, цилиндрические – все это варианты самоваров.

Впервые в экспозиции Туркестанского областного историко-краеведческого музея в рамках выставочного проекта «Шествие коллекций музея» они выставлены на всеобщее обозрение. За многие десятилетия в фондах музея собрано более полусотни сосудов, считающихся символом гостеприимства, уюта и радушия хозяев дома.

Вот у этого 20-литрового гиганта высотой 66 см, ставшего достоянием музейной коллекции, наверняка когда-то собиралась большая семья. Да и друзьям-соседям здесь явно были рады. Это – жаровой самовар, а значит, из него можно было не только попить кипятку, но и обогреть жилище в зимнюю стужу. Его изготовили в конце XIX века на тульском заводе «Штамп». Сверху на крышке клеймо – «Товарищество торгового дома бр. Исмириных в Туле».

Явно не одно поколение собиралось у самовара, чтобы попить чаю и вприкуску вести задушевные беседы. А когда в доме отпала необходимость ставить чай в таком большом самоваре, владельцы предпочли передать его в музей. Пусть все видят и знают, что самовары бывают не только разной формы, но и разного размера, вмещающие от пары стаканов до нескольких десятков литров.

Старший научный сотрудник Андрей Донец рассказывает, что музейная коллекция собиралась постепенно. Что-то жители сами принесли в дар музею, что-то подарили, когда сотрудники отправлялись в экспедиции по регионам для пополнения фондов. А что-то и купили не жалея денег, если сталкивались с особо ценными экземплярами. Самовары ведь бывают разные: массового производства, которые можно встретить довольно часто, и штучной работы, как вот этот купеческий, подносной, украшенный рельефной цветочной гирляндой.

Понятное дело, что такой уникальный самовар стоит дорого, да и производство его – дело тонкое и трудоемкое. К слову, к самому большому самовару прикладывается схема его устройства, так что любопытные могут если и не заглянуть внутрь, то рассмотреть составляющие водонагревательного прибора.

В разные годы их изготавливали из разных металлов. Самые первые были медные и мельхиоровые, а позже – латунные. По спецзаказу мастера покрывали их позолоченным или посереб­ренным покрытием, никелем. В начале XX века начали появляться расписные самовары.

В экспозиции представлен 21 самовар, датируемый XIX–XX веками. Все они созданы различными мастерами и фаб­риками России: фабрика «Поташева и К», «Торговый дом Аленчиков И. А. и Зимина Н. С.», «Паровая самоварная фабрика М. Слюзерг в Туле», «Фабрика Б. Г. Тейле с сыновьями в Туле», Тулпатронзавод им. Ванникова... На многих экземплярах имеются клейма-медали, свидетельствующие об участии и победах в выставках. Каждый медальон отмечен датой или годом выставки. На цене самовара отражалось наличие количества медальонов и его весовые характеристики.

Принято считать, что самовар родом из Тулы. Но историки утверждают, что уральцы их на четыре года опередили, выпустив первый самовар еще в 1740 году. В качестве утешительного приза для тульчан может служить тот факт, что в их городе появилась первая фабрика, специализирующаяся исключительно на производст­ве самоваров. Ее в 1778 году открыл оружейных дел мастер Федор Лисицын.

Это ускорило шествие новинок по стране, а вместе с ними набирала популярность церемония чаепития. В Средней Азии и в казахской степи тоже пили чай из самовара, зачастую он был в форме кумгана. И такой экземпляр тоже есть в музейной коллекции.

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